No hay que ir a Asia: este parque a dos horas de Santiago tiene la Muralla China y así puedes visitarlo
El espacio está rodeado de jardines orientales y diversas lagunas.
El verano suele ser una época especial para realizar una serie de panoramas al aire libre y conocer nuevos lugares. Para quienes viven en ciudades como Santiago, visitar un espacio rodeado de naturaleza puede ser un panorama ideal.
A casi dos horas de la capital, hay un parque que tiene una réplica de la mítica Muralla China y variados paisajes que transportan a la cultura asiática.
Revisa también:
Se trata del Parque China, ubicado en la comuna de Limache, en la región de Valparaíso. Dicho lugar tiene diversas atracciones simbólicas que hacen referencia a China.
Así es el Parque China de Limache
El parque además de tener un tramo de la histórica Muralla China, también tiene en su interior diversos jardines orientales y lagunas con peces koi.
La usuaria de Instagram @josatravel, contó en un video que el espacio es “un rincón sorprendente y diferente en Chile”.
Además, en el Parque China se puede visitar sus piscinas y recorrer senderos con arquitectura inspirada en la cultura asiática.
¿Cuáles son los valores y cómo llegar al parque?
Según se indica en su sitio web, las entradas al Parque China tienen un valor de $4.000 por persona.
En tanto, para visitarlo las personas se deben movilizar hasta Tránsito Guerra 889, en Limache, región de Valparaíso. A continuación, la ubicación exacta del recinto:
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.