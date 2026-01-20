;

No hay que ir a Asia: este parque a dos horas de Santiago tiene la Muralla China y así puedes visitarlo

El espacio está rodeado de jardines orientales y diversas lagunas.

Sebastián Escares

Parque China

Parque China

El verano suele ser una época especial para realizar una serie de panoramas al aire libre y conocer nuevos lugares. Para quienes viven en ciudades como Santiago, visitar un espacio rodeado de naturaleza puede ser un panorama ideal.

A casi dos horas de la capital, hay un parque que tiene una réplica de la mítica Muralla China y variados paisajes que transportan a la cultura asiática.

Se trata del Parque China, ubicado en la comuna de Limache, en la región de Valparaíso. Dicho lugar tiene diversas atracciones simbólicas que hacen referencia a China.

Así es el Parque China de Limache

El parque además de tener un tramo de la histórica Muralla China, también tiene en su interior diversos jardines orientales y lagunas con peces koi.

La usuaria de Instagram @josatravel, contó en un video que el espacio es “un rincón sorprendente y diferente en Chile”.

Además, en el Parque China se puede visitar sus piscinas y recorrer senderos con arquitectura inspirada en la cultura asiática.

¿Cuáles son los valores y cómo llegar al parque?

Según se indica en su sitio web, las entradas al Parque China tienen un valor de $4.000 por persona.

En tanto, para visitarlo las personas se deben movilizar hasta Tránsito Guerra 889, en Limache, región de Valparaíso. A continuación, la ubicación exacta del recinto:

