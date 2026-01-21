;

Tras denuncias de disparos: Gobierno dispone protección militar para bomberos en Concepción

Esta denuncia se suma a otros reportes de hostigamiento y obstaculización a las labores de emergencia.

El Gobierno anunció la implementación de resguardo militar para apoyar la labor de Bomberos en el marco de los incendios forestales que afectan a la Región del Biobío, luego de que voluntarios denunciaran haber escuchado disparos mientras combatían el fuego en sectores de Concepción.

La medida se adoptó tras los reportes realizados por equipos de emergencia que, durante la noche, se encontraban desplegados en zonas como Las Pataguas, Victorias y Puente 3, donde enfrentaban focos activos de incendio.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, desde el puesto de mando se instruyó el repliegue inmediato de los carros de Bomberos para resguardar la seguridad del personal, interrumpiendo las labores de combate del fuego en plena emergencia.

Según los relatos entregados por los propios voluntarios, los disparos no habrían estado dirigidos directamente contra ellos, sino que se habrían realizado al aire, aparentemente con la intención de intimidarlos y evitar su permanencia en el lugar.

Tras conocerse la denuncia, el Ejecutivo dispuso el refuerzo de seguridad con presencia militar para resguardar el trabajo de Bomberos en las zonas afectadas por los incendios forestales, con el objetivo de garantizar condiciones mínimas de seguridad para el combate de las emergencias.

Los antecedentes fueron puestos a disposición de las policías y del Ministerio Público, que se encuentran realizando diligencias para esclarecer el origen de los disparos y determinar eventuales responsabilidades.

Incendios forestales en Concepción, Chile

