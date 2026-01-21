;

Lo pillaron con acelerante y fósforos: detienen a hombre de 63 años por incendios en La Araucanía

El prefecto de Cautín confirmó la incautación de elementos para iniciar fuego y la formalización del sujeto en el Juzgado de Garantía de Lautaro.

En el marco del despliegue preventivo por la emergencia de incendios forestales en el sur del país, Carabineros de Chile concretó la detención de un hombre de 63 años en la comuna de Perquenco, Región de La Araucanía. El sujeto es sindicado como el responsable de originar diversos focos de fuego que afectaron directamente a un predio de siembra de trigo.

El operativo se gestó durante la madrugada de este miércoles tras una denuncia de residentes de la zona rural. Al ser descubierto por los habitantes del sector, el sospechoso intentó huir del lugar, lo que activó una respuesta inmediata de la policía uniformada para concretar su captura.

Según la información proporcionada por la Coronel Ximena Valle, Prefecto de Cautín, al momento de la fiscalización el individuo portaba elementos clave para la propagación de las llamas. “El sujeto fue sorprendido portando un bidón con acelerante y una caja de fósforos que se encontraba utilizada", precisó la autoridad institucional.

“Oportuno llamado de vecinos”

La Coronel Valle destacó que la intervención fue posible gracias al “oportuno llamado de vecinos”, quienes alertaron sobre la presencia del hombre vinculado a los distintos focos que amenazaban la producción agrícola local. La rápida acción policial evitó que el fuego se extendiera a otros sectores del predio afectado.

De acuerdo a lo reportado por la institución, todos los antecedentes del procedimiento fueron puestos a disposición del Ministerio Público. La Fiscalía instruyó que el imputado fuera trasladado para enfrentar su audiencia de control de la detención durante la jornada de este miércoles en el Juzgado de Garantía de Lautaro.

