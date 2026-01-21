Disparos obligan retiro de Bomberos en Concepción: voluntarios denuncian ataque armado mientras combatían incendio forestal

19 de ENERO DE 2026 / CONCEPCIÓN FOTO : RODRIGO FUICA / UNO NOTICIAS / Pablo Ovalle Isasmendi

Una grave denuncia realizaron voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Concepción durante la tarde de este martes, luego de que personal desplegado en el combate de un incendio forestal reportara haber escuchado disparos en sectores cercanos a los puentes Las Pataguas, Victoria y Puente 3, en la comuna de Concepción, región del Biobío.

Según informaron, estos disparos hacia el puesto de mando de los voluntarios obligaron a suspender las labores y a retirar de inmediato a las unidades por razones de seguridad.

El tercer comandante de la institución, Felipe Ríos, confirmó que el reporte fue realizado directamente por voluntarios que trabajaban en el lugar. “En horas de esta tarde se nos reportó un incidente con nuestro personal que se encontraba combatiendo un incendio forestal en el sector del puente Las Pataguas, en el cual aseguran que personal desconocido habría accionado disparos contra nuestro personal ”, señaló.

Retiro inmediato y diligencias policiales

Tras recibir la alerta, el hecho fue informado al puesto de comando del incendio, desde donde se resolvió el repliegue total del personal. Según explicó Ríos, la medida se adoptó de forma preventiva y sin que se registraran voluntarios lesionados.

“Esta información fue reportada al puesto de comando y nosotros de forma inmediata tomamos la determinación de retirar a nuestro personal del lugar, indicándonos que se encontraban sin novedades”, precisó.

En paralelo, la situación fue comunicada a la Policía de Investigaciones y a personal del Ejército, quienes concurrieron al sector para realizar labores de resguardo y verificación. De acuerdo con Bomberos, el procedimiento continúa en desarrollo y el área permanece bajo vigilancia policial.

Disparos al aire

El comandante Ríos detalló que, según el relato de los voluntarios, los disparos no habrían sido dirigidos directamente contra el personal. “Según las declaraciones de nuestros voluntarios, los disparos habían sido al aire y eso alertó al personal de retirarse del lugar de forma inmediata”, indicó.

Por ahora, Bomberos resolvió no volver a desplegar unidades en el sector hasta que existan condiciones mínimas de seguridad. Desde la institución manifestaron su preocupación por lo ocurrido y recalcaron el carácter humanitario de su labor.

“En los últimos años no tenemos registro de este tipo de antecedentes. Nosotros como Bomberos lamentamos profundamente este tipo de acciones”, sostuvo Ríos. “Lo único que nosotros estamos realizando es combatir un incendio para poder mitigar las llamas y no tener más víctimas ni vecinos afectados por esta catástrofe”, concluyó.