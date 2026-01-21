19 de ENERO DE 2026 / CONCEPCIÓN Persona recorriendo los escombros tras el incendio que afectó a Punta de Parra y otros sectores de la zona FOTO : LUKAS AGUAYO/ AGENCIA UNO / LUKAS AGUAYO/ AGENCIA UNO

Un hombre del sector Séptimo de Línea, en la localidad de Lirquén, región del Biobío, denunció una serie de irregularidades en la entrega de ayuda tras los incendios que afectaron gravemente a la zona. Según relata, la asistencia no ha llegado de manera equitativa a todos los barrios y personas no afectadas estarían retirando insumos.

La denuncia fue realizada por Daniel Muñoz, vecino del sector conocido como Camino de Ixoco, quien señaló que la ayuda en su comunidad ha sido escasa pese a la magnitud de los daños. “Aquí hay muchos niños y guagüitas que necesitan pañales, leche y artículos básicos, y esa ayuda no ha llegado como corresponde”, afirmó a Radio ADN.

El hombre también acusó que personas provenientes de otras comunas, que no fueron afectadas por los incendios, habrían llegado al sector para solicitar ayuda. “Hoy en la mañana me enteré de que llegó gente de Talcahuano sin ser afectada a pedir ayuda acá. ¿Cuál es la idea de venir a quitarle cosas a personas que perdieron todo?”, denunció.

A esta situación se suma la falta de servicios básicos en el sector. Vecinos aseguran que no se han instalado baños químicos, lo que agrava aún más las condiciones en que se encuentran las familias damnificadas. “No hay ningún baño químico en el sector. Hemos visto pasar alguno, pero destinado a otros lugares”, señaló el afectado para Ciudadano ADN.

El llamado de los vecinos

Desde el lugar, equipos periodísticos constataron que, pese a que en otros puntos de Lirquén sí se observa presencia de ayuda y apoyo logístico, en sectores más alejados como Séptimo de Línea la asistencia es limitada.

La zona, de difícil acceso y con características similares a los cerros de Valparaíso, presenta escaleras y pasajes estrechos donde la ayuda no ha llegado con la misma rapidez.

Finalmente, los vecinos hicieron un llamado a las autoridades a reforzar la coordinación y fiscalización en la entrega de insumos, priorizando a quienes realmente resultaron afectados por los incendios y asegurando condiciones mínimas de dignidad para las familias que hoy permanecen en el lugar cuidando lo poco que quedó de sus hogares.