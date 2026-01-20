Cámara aprueba proyecto sobre estudiantes con “altas capacidades”: qué establece y cómo se aplicará en los colegios

VALPARAÍSO Sesión en sala de la Cámara de Diputados. FOTO: SEBASTIÁN RÍOS MORALES/AGENCIAUNO

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de ley que busca reconocer y acompañar a niños, niñas y adolescentes (NNA) con altas capacidades dentro del sistema escolar.

Impulsada por los diputados Felipe Camaño (IND) y Ricardo Cifuentes (DC), la propuesta responde a la falta de un marco normativo que permita identificar, apoyar y guiar a estudiantes con talento, quienes representan cerca del 15% del alumnado.

El proyecto establece que los estudiantes con altas capacidades tienen derecho a ser identificados de manera temprana y recibir apoyo educativo específico dentro de sus propios colegios.

El objetivo es evitar que estas habilidades pasen desapercibidas o se traduzcan en desmotivación, fracaso escolar o situaciones de bullying.

El Ministerio de Educación deberá implementar medidas como estrategias de enriquecimiento curricular, flexibilización de contenidos y mecanismos de seguimiento de su trayectoria educativa.

Medidas educativas diferenciadas

Los estudiantes con altas capacidades tendrán derecho a adaptaciones y apoyos que favorezcan su desarrollo integral e interdisciplinario, integrados al sistema escolar regular.

Esto significa que los colegios no crearán un programa paralelo, sino que incorporarán estas medidas dentro de la educación cotidiana, fortaleciendo la detección y el acompañamiento del talento.

Educación inclusiva y equitativa

La iniciativa también modifica la Ley General de Educación (Ley 20.370) para reforzar la educación inclusiva y equitativa, promoviendo que todos los estudiantes tengan presencia, participación y rendimiento académico, con especial atención a quienes enfrentan mayor riesgo de exclusión o marginación.

Sin embargo, la Sala rechazó un artículo que buscaba incluir estas necesidades dentro de la definición de educación especial, lo que deja claro que las altas capacidades requieren apoyos específicos, pero no se consideran educación especial.

Lo que viene

Legisladores de distintos sectores destacaron que es un avance, pero advirtieron que su implementación dependerá de que el Estado entregue los recursos necesarios.

Algunos diputados manifestaron que el proyecto recarga el sistema educativo, el cual hoy, sostienen, no tiene la capacidad para atender a niños con TEA o hacerse cargo de las dificultades manifestadas por los profesores.

Ahora, el proyecto continuará su discusión en el Senado, donde se analizarán los mecanismos de aplicación y los desafíos prácticos para que estas medidas funcionen en todos los colegios del país.