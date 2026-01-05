;

Suiza ofrece empleo remoto y abre oportunidades para profesionales de Chile: revisa los detalles

Nuevas formas de trabajo permiten acceder a sueldos internacionales sin necesidad de mudarse.

Durante años, trabajar en Suiza fue sinónimo de mudarse al país y asumir uno de los costos de vida más altos de Europa. Sin embargo, ese escenario ha cambiado de forma acelerada gracias al teletrabajo.

Hoy, empresas suizas están contratando profesionales en modalidad remota, permitiendo que personas desde Chile y otros países de Latinoamérica puedan trabajar sin necesidad de residir en el extranjero.

Sectores con más opciones de trabajo

Las oportunidades se concentran principalmente en áreas estratégicas, similares a las que lideran el empleo digital a nivel global:

  • Tecnología e informática: desarrollo de software, análisis de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial.
  • Marketing digital: gestión de redes sociales, publicidad online, redacción SEO y diseño.
  • Finanzas y consultoría: apoyo contable, análisis financiero y reporting.
  • Atención al cliente y soporte técnico, especialmente en inglés y alemán.
  • Traducción y redacción, debido al carácter multilingüe del país.

Uno de los principales atractivos es que los salarios suelen ser más altos que la media europea, incluso cuando el trabajador reside fuera de Suiza.

Según estimaciones del mercado, los sueldos pueden superar entre un 20% y 50% lo que se paga en cargos similares en Chile u otros países de la región, dependiendo del puesto y la experiencia.

Aspectos a considerar antes de postular

Especialistas recomiendan a los interesados revisar cuidadosamente algunos puntos clave:

  • Nivel de idioma requerido, generalmente inglés avanzado.
  • Tipo de contrato y forma de pago.
  • Cumplimiento de obligaciones tributarias en Chile.
  • Verificación de que la oferta provenga de plataformas o empresas confiables.
