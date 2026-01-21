¿Lo has hecho? Esta es la multa por no respetar los estacionamientos exclusivos para discapacitados en Chile / Getty Images

Estacionar suele ser uno de los grandes desafíos para las personas que conducen un vehículo. Sin embargo, no se puede aparcar en cualquier lado, ya que si se ocupa un espacio en el que está prohibido, se arriesgan serias multas económicas.

Un claro ejemplo es cuando algunos conductores, para ahorrarse un poco de tiempo, aparcan su auto en un estacionamiento exclusivo para personas discapacitadas.

Lo anterior, en Chile, significa una infracción grave para quienes lo realizan, según señala la Ley de Tránsito.

¿Cuál es la multa?

El artículo 149 de la Ley de Tránsito indica que las municipalidades deben establecer dos estacionamientos para personas con discapacidad por cada tres cuadras.

Dichos espacios pueden ser utilizados exclusivamente por cualquier vehículo que transporte a una persona con discapacidad, siempre y cuando tenga la credencial de discapacidad.

Durante el tiempo de permanencia en el estacionamiento exclusivo, el automóvil debe tener en su interior, de forma visible, en el costado inferior izquierdo del parabrisas delantero, la credencial de inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad que lleva el Registro Civil.

Usar indebidamente estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad implica una multa que oscila entre 1 y 1,5 UTM, es decir, un monto de entre $69.751 y $104.626, según el valor de la UTM de enero del 2026, según señala el sitio web especializado Autofact.