“Soy otro jugador”: Bruno Barticiotto va por su revancha en Argentina y destaca a su nuevo DT como factor para su retorno / Martin Campillay / Twitter @MartinMC018

Bruno Barticciotto será otro de los jugadores chilenos que engrosará la legión nacional en el fútbol trasandino.

Tras haber estado un año y medio en Santos Laguna de México, el delantero de 24 años vuelve a Talleres de Córdoba, club dueño de su pase, que lo presentó este martes.

“Feliz de estar acá. Me encontré con lo mismo que había estado, un grupo excelente y un club muy ordenado. Es lindo volver. Estoy con mucha expectativa”, expresó en conferencia de prensa, confiado de ser aporte para el debut, este viernes, ante Newell’s Old Boys, por la primera fecha del Torneo de Apertura.

“Completé dos semanas de pretemporada, venía sintiendo una carga en el gemelo y preferimos hacer una semana trabajando aparte para no arriesgar y llegar bien al viernes”, dijo Bruno Barticciotto, autocrítico respecto de su primera etapa en Talleres.

“En mi primer ciclo, no alcancé a tener ni seis meses continuos en la forma que yo quería. Ahora tengo esta otra oportunidad y, más que los goles, quiero sentirme bien jugando, tener continuidad y que el equipo gane”, resaltó.

“Soy otro jugador. Nada que ver al que conocieron. Tengo una posición más propia, objetivos más claros y ambiciosos. El paso por México me sirvió para volver mucho mejor, con más confianza y más hecho”, remarcó, reconociendo que la presencia en el club de Carlos Tevez fue factor para retornar.

“Me llamó apenas terminé en México y fue una de las cosas que más me motivaron. Es uno de los mejores delanteros de esta época, verlo porque muestra cosas en los entrenamientos y te das cuenta del porqué. Nos da consejos. Es muy interesante, trabaja aparte con los delanteros”, cerró Bruno Barticciotto.