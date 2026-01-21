Dario Osorio tras extender su contrato en Dinamarca: “Me motiva vivir este sueño que tuve desde pequeño: competir contra los mejores”

Dario Osorio firmó una extensión de contrato con el Midtjylland luego de transitar un buen momento futbolísticamente. El cuadro danés actualmente marcha en la segunda posición de la tabla de la Superliga danesa a cuatro puntos del primero.

El jugador de 21 años alargó su estadía en Dinamarca hasta el 20 de junio de 2030. Desde que salió de la Universidad de Chile en 2023, Osorio ha jugado 91 partidos y se ha distinguido por sus cualidades ofensivas tanto en la Superliga local como en torneos europeos, donde ha marcado 21 goles y entregado 13 asistencias.

“He crecido mucho como futbolista, pero también como persona. El club ha sido servicial y proactivo tanto dentro como fuera de la cancha, y disfruto de un entorno con constantes exigencias y donde puedo seguir desarrollándome. Sé que el Midtjylland quiere lo mejor para mí“, afirmó el talentoso chileno en declaraciones al sitio oficial de su club.

Uno de los motivos por los cuales el delantero se quedó en el equipo fue su desarrollo y motivación por las competencias europeas, afirmando que “siempre he soñado con competir a nivel internacional y jugar contra los equipos más fuertes en torneos europeos. El hecho de que ahora esté viviendo este sueño que tuve desde pequeño me motiva y me impulsa a esforzarme aún más”.

El seleccionado nacional está muy comprometido con los desafíos que depara este 2026 en Dinamarca. “Hemos demostrado que podemos ser competitivos. Seguiré ayudando al equipo y luchando por el campeonato, la copa y el ascenso a la Europa League. Requiere mucha concentración y trabajo duro, pero para eso entrenamos cada día”, cerró Darío Osorio.