Récord de fraudes a través de WhatsApp: regiones de Chile más afectadas, claves para prevenirlos y cómo actuar

Chile cerró el tercer trimestre de 2025 con un récord histórico de 41.703 causas por fraude, lo que representa un alza interanual de 64,4%, el nivel más alto registrado en los últimos 12 años.

Más allá del volumen, autoridades y especialistas advierten un cambio relevante en la forma en que operan estos delitos: la suplantación de identidad se está desplazando hacia canales cotidianos como llamadas telefónicas y mensajería, donde la urgencia reduce los mecanismos de verificación.

Las cifras del sistema de justicia dimensionan el fenómeno. Al cierre del tercer trimestre de 2025, las estafas y otras defraudaciones concentran el 68,51% de las causas.

A nivel institucional, en noviembre de 2025 la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) emitió una alerta pública por estafas que suplantan su identidad y la de sus funcionarios mediante llamadas, documentación y correos electrónicos.

El regulador reiteró que no solicita claves, datos personales ni instrucciones para realizar movimientos financieros.

Ampliar

El volumen de intentos refuerza esta tendencia. Reportes publicados en diciembre de 2025 indican que entre enero y octubre se bloquearon más de 6,3 millones de intentos de phishing, principalmente imitaciones de bancos, tiendas en línea y sistemas de pago.

De acuerdo con un informe de Sheriff.cl, plataforma de gestión de riesgo y fraude en tiempo real, el uso malicioso de tarjetas, claves o dispositivos representa el 20,31% de los casos, cuando hace seis años este tipo de fraude era prácticamente inexistente.

Ampliar

En medio de la tragedia provocada por los incendios, se han conocido denuncias donde delincuentes habrían suplantado identidades institucionales para contactar a familias afectadas por emergencias, tomar control de cuentas de mensajería y luego solicitar dinero.

Los atacantes se hacen pasar por autoridades, funcionarios o personal de apoyo y convencen a las víctimas de entregar códigos de verificación o ingresar a enlaces falsos, explica Tomás Vera, director de Zenta Group.

Señales de alerta y cómo no caer en la trampa

“La suplantación de identidad se da en distintas plataformas. En estos casos siempre se invoca rapidez. Eso siempre hay que pausarlo. Nunca hay que creer cuando se llama a la urgencia para que uno entregue algo”, señala Pedro Oyarzún, CEO de Egs-Latam.

Respecto de qué hacer cuando el intento ya ocurrió o existe sospecha de suplantación, el ejecutivo enfatiza la importancia de actuar rápido. “La verificación de dos pasos es importante no solo en las empresas, sino también en lo personal”.

“La identidad no pasa solo por una clave, por lo que alguien sabe, sino también por un segundo factor, por lo que uno tiene. Hoy, cualquier autenticación de doble factor en credenciales y accesos disminuye en un 99% la ocurrencia de este tipo de vulneraciones”, agrega.

Santiago y el Maule: punteras en fraudes

La Región Metropolitana, el Maule y O’Higgins concentran la mayor cantidad de casos, según el informe de Sherriff.

Estos fueron los resultados: