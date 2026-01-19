De Arica a Punta Arenas: revisa aquí tu punto de acopio más cercano para ayudar a afectados por incendios

19 DE ENERO DEL 2026 / SANTIAGO Centro de acopio habilitado en un edificio de servicio público de la comuna de Ñuñoa FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE

En medio de la emergencia por los incendios forestales que han devastado amplias zonas de las regiones del Biobío y Ñuble, a lo largo y ancho del país se han levantado distintas instancias de ayuda para los damnificados.

Municipalidades, organizaciones y colectivos se han dispuesto a recolectar elementos de primera necesidad, habilitar albergues y entregar asistencia veterinaria gratuita.

Entre lo que se necesita se encuentran útiles de aseo, alimentos no perecibles, agua embotellada e isotónica, snacks, toallas higiénicas, ropa nueva y ropa de cama nueva.

Las personas interesadas en colaborar a distancia, pueden realizar sus donaciones en la Cuenta Corriente de Banco Estado 7030, RUT 65.533.130-1, correspondiente a la fundación TECHO Chile.

Centros de acopio (de norte a sur)

Región de Arica y Parinacota

Arica: Estadio “Carlos Dittborn” (18 de septiembre 2000).

Región de Tarapacá

Iquique: Casa Central U. Arturo Prat (Av. Arturo Prat Chacón 2120).

Región de Atacama

Copiapo: Pedro Pablo Figueroa, pasaje San Joaquín 450

Región de Antofagasta

Antofagasta: Estadio Regional (Angamos 602) y Parque Juan López (Pedro Aguirre Cerda 10571).

Región de Coquimbo

La Serena: Polideportivo Las Compañías (Viña del Mar 2331) y Estadio La Portada (Estadio 1440).

Región de Valparaíso

La Ligua: Frontis del Edificio Consistorial (Diego Portales 555), Cesfam Raúl Sánchez Bañados (Papudo 655) y Expo Emprende (Diego Portales 1683).

Gimnasio Luis Cruz Martínez (Avenida Baquedano 1083). Valparaíso: Edificio Utópica (Avenida Brasil 1560).

Región Metropolitana

Las Condes: Edificio Consistorial (Apoquindo 3400).

Chimkowe (Grecia 8787) y Centro Cívico San Luis (Las Torres 5555). La Florida: Gimnasio Municipal (Alonso de Ercilla 6698), Plaza Cívica (salida Metro Bellavista), Edificio San Pablo (Vicuña Mackenna 10.777), El Hualle con Rojas Magallanes, Alto Macul con Canal Las Perdices y Mall Plaza Vespucio (entrada Líder por Froilán Roa).

Teatro Municipal (Los Pajaritos 2045). San Bernardo: Frontis Municipal (Eyzaguirre 450).

Región del Libertador General Bernardo O’Higgins

Rancagua: Teatro Regional (Capitán Antonio Millán 342), Complejo Deportivo Patricio Mekis (República de Chile 36) y Polideportivo Parque Lourdes (Diagonal Doñihue).

Región de Ñuble (Zona de Catástrofe)

San Carlos: Municipalidad de San Carlos (Vicuña Mackenna 436) y Centro Cultural (Baena 180).

Liceo Bicentenario Marta Brunet (Claudio Arrau 655). Chillán : en el centro comercial Open Plaza se estarán recibiendo artículos para las víctimas y bomberos.

Centro Comunitario Ricardo Lagos Reyes (Juan Martínez de Rozas esq. Erasmo Escala). Quillón: Liceo Bicentenario Luis Cruz Martínez (Arturo Prat 823).

Región del Biobío (Zona de Catástrofe)

Penco: Cruz Roja Chilena (Freire 525).

Anfiteatro de Hualpén (Quirihue 9146) y Cuartel de Bomberos (Alemania 2828). Concepción: Gimnasio Municipal (Óscar Bonilla 2700), Estadio Ester Roa Rebolledo (Collao 481), Parque Ecuador (Víctor Lamas 567), Espacio Huellas (Castellón 396), Casa de la Música (Aníbal Pinto 1570), Casa Mantis (Maipú 1415) y GORE Biobío (Prat 525).

Frontis de la Municipalidad (Bannen 70). Lebu: Plaza de Armas de Lebu.

Plaza de Armas de Lebu. Los Ángeles: Cuartel de Bomberos (Ricardo Vicuña 410).

Región de La Araucanía

Temuco: Gimnasio Municipal (San Martín 701), Centro Comunitario Labranza (Mollulco 0880), Centro Comunitario Fundo El Carmen (Los Músicos 370) y Centro Comunitario Pedro de Valdivia (Isquiña 1914).

Región de Los Ríos

Valdivia: Constitución 1002, local 3.

Región de Los Lagos

Frutillar: DIDECO Frutillar (Av. Alessandri #187).

Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

Coyhaique: edificio municipal de Magallanes 283.

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena