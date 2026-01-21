En conversación con ADN Hoy, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, se refirió a las medidas que impulsará el gobierno de José Antonio Kast frente a la migración irregular en Chile.

“Esperemos que quienes lleguen a nuestro país lo hagan por la puerta ancha, con una situación migratoria regularizada, y aquellos que no estén en esa condición, el presidente electo ha sido muy claro invitándolos a que retornen a su país de origen, regularicen su situación e ingresen por la puerta de entrada”, dijo el dirigente de la UDI.

En esa línea, señaló que José Antonio Kast “ha buscado interrelacionarse con países vecinos con el propósito de poder ir encontrando una solución que permita a los migrantes irregulares retornar a sus países de origen”.

Corredor humanitario

Consultado sobre si se insistirá en el corredor humanitario descartado por el presidente del Perú, José Jerí, Claudio Alvarado respondió: “Una de las características de las personas para lograr objetivos debe ser la perseverancia, y muchas veces hay respuestas que dicen relación con el contexto político circunstancial en un país determinado”.