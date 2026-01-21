;

ADN Hoy. “Nunca hay que agotar los esfuerzos”: futuro ministro del Interior confirma que insistirán en el corredor humanitario

En diálogo con ADN Hoy, Claudio Alvarado abordó la medida descartada por el gobierno de Perú. “Estamos hablando de personas que necesitan regresar a sus países de origen”, dijo.

Ruth Cárcamo

Entrevista a Claudio Alvarado en ADN Hoy

23:56

En conversación con ADN Hoy, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, se refirió a las medidas que impulsará el gobierno de José Antonio Kast frente a la migración irregular en Chile.

“Esperemos que quienes lleguen a nuestro país lo hagan por la puerta ancha, con una situación migratoria regularizada, y aquellos que no estén en esa condición, el presidente electo ha sido muy claro invitándolos a que retornen a su país de origen, regularicen su situación e ingresen por la puerta de entrada”, dijo el dirigente de la UDI.

Revisa también

En esa línea, señaló que José Antonio Kast “ha buscado interrelacionarse con países vecinos con el propósito de poder ir encontrando una solución que permita a los migrantes irregulares retornar a sus países de origen”.

Corredor humanitario

Consultado sobre si se insistirá en el corredor humanitario descartado por el presidente del Perú, José Jerí, Claudio Alvarado respondió: “Una de las características de las personas para lograr objetivos debe ser la perseverancia, y muchas veces hay respuestas que dicen relación con el contexto político circunstancial en un país determinado”.

“Pero nunca hay que agotar los esfuerzos para encontrar una solución que efectivamente permita lograr ese corredor humanitario, porque estamos hablando de personas que requieren y que necesitan regresar a sus países de origen”, cerró.

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras "Live '25" y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

