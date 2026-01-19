Balance de incendios en el Biobío y Ñuble: 20 fallecidos, 31 focos activos y más de 7 mil damnificados

Los incendios forestales que afectan a las regiones del Biobío y Ñuble continúan causando estragos, con 20 personas fallecidas y más de 7 mil damnificados, mientras avanzan las tareas de control y evaluación de daños.

La mayoría de las víctimas se concentran en la provincia de Biobío, especialmente en Penco y Lirquén, donde la destrucción de viviendas y comercios ha marcado un profundo impacto social.

Durante la tarde, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, encabezó una reunión conjunta con el presidente electo y autoridades locales para coordinar la respuesta a la emergencia.

Sobre la situación, el secretario de Estado afirmó que “el Estado no puede detenerse y por tanto esta es una tarea continua que requiere toda la coordinación necesaria para llevarse adelante de muy buena forma”.

Según Elizalde, 6 de las 20 víctimas ya han sido identificadas por el Servicio Médico Legal, mientras se realizan peritajes de los restantes fallecidos.

573 personas albergadas en 19 refugios

Actualmente hay 573 personas albergadas en 19 refugios, aunque la cifra varía con los traslados y el regreso de vecinos a sus viviendas no afectadas.

Además, el ministro precisó que 31 incendios siguen activos, con más de 26 mil hectáreas consumidas, y que la movilización de recursos, como 75 aeronaves, se complica ante la simultaneidad de focos en varias regiones.

El secretario de Estado enfatizó la importancia de la coordinación institucional y la colaboración privada: “Cuando enfrentamos las emergencias lo tenemos que hacer con la institucionalidad pública, también con la colaboración del sector privado”, resaltando que la respuesta ante la tragedia es una tarea que no se detiene pese a los cambios de gobierno.