Multigremial Nacional cifra en 6.000 los emprendedores golpeados por incendios y entrega cifra de pérdidas

Un informe preliminar revela que la capacidad productiva en las zonas afectadas de Biobío y Ñuble podría desplomarse un 10%.

Mario Vergara

La Multigremial Nacional emitió una severa alerta sobre el impacto financiero y productivo que los incendios forestales están provocando en las regiones de Biobío y Ñuble. Según un catastro preliminar del organismo, la emergencia ha afectado a cerca de 3.000 pequeños comercios y pone en riesgo la continuidad de aproximadamente 6.000 emprendedores y trabajadores de la zona.

La crisis golpea con especial fuerza al mercado laboral local, proyectándose una caída de 2 puntos porcentuales en la cantidad de personas ocupadas en las comunas siniestradas. Los datos reflejan una alta concentración del daño, ya que las localidades de Penco, Bulnes, Tomé y Concepción agrupan más del 90% de los emprendimientos identificados con afectación directa o indirecta.

USD 90 millones en pérdidas

De acuerdo con la Multigremial Nacional, las pérdidas económicas iniciales, centradas únicamente en el valor de las construcciones siniestradas, se estiman en USD 90 millones. En este desglose, la comuna de Tomé aparece como la zona más perjudicada, concentrando casi el 60% de los pequeños comercios que han sufrido daños.

Como reportó el gremio, el impacto real trasciende la destrucción de infraestructura. El gerente de estudios de la institución, Víctor Urbina, enfatizó que, al sumar la interrupción de cadenas de suministro y la baja en la demanda, la reducción de la capacidad productiva podría alcanzar o superar el 10% en las áreas impactadas.

Ante este escenario, el presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, calificó la situación como un “shock económico local de gran magnitud”. El dirigente advirtió que el deterioro de la actividad económica será mayor al daño visible, instando a las autoridades a implementar medidas extraordinarias y ágiles para evitar que la pérdida de empleos se vuelva estructural.

Finalmente, desde la entidad gremial reiteraron la necesidad de una respuesta coordinada entre el sector público y privado para sostener a los emprendedores y asegurar la reactivación de las zonas afectadas antes de que el cierre de las unidades productivas sea definitivo.

