Alivio tributario por incendios en Chile: conoce los beneficios y gastos que podrás deducir si fuiste afectado

El Servicio de Impuestos Internos (SII) puso en marcha un plan de emergencia tributaria destinado a personas y empresas damnificadas por los incendios forestales en las regiones de Biobío y Ñuble. La estrategia principal consiste en una condonación automática de multas e intereses para quienes presenten sus declaraciones de impuestos fuera del plazo legal debido a la contingencia.

Esta ayuda estatal se canaliza a través de la Resolución N° 14, la cual permite que los contribuyentes de las zonas golpeadas declaren y paguen el IVA (Formulario 29) y otros impuestos mensuales (Formulario 50) con beneficios especiales. El sistema aplicará el perdón de recargos de manera inmediata al momento de realizar el trámite en el sitio web oficial del servicio, con un plazo máximo de vigencia hasta el 28 de febrero de 2026.

De acuerdo a lo informado por el organismo, el beneficio territorial abarca específicamente a 16 comunas. En la Región de Ñuble, los sectores incluidos son El Carmen, Quillón, Coelemu, San Ignacio, Pinto, San Fabián, Coihueco, San Nicolás y Ranquil. En tanto, en el Biobío, se integran las comunas de Laja, Florida, Concepción, Penco, Tomé, Coronel y Santa Juana.

Además, mediante la Circular N° 4, el SII reiteró directrices para que las empresas puedan deducir como gastos necesarios para producir renta todos aquellos desembolsos destinados a combatir, contener o aminorar los efectos de los incendios. Esto incluye inversiones voluntarias u obligatorias para resguardar la infraestructura del negocio frente al avance de las llamas.

No requieren autorización previa

En materia de solidaridad, el Servicio recordó que las donaciones para enfrentar la catástrofe cuentan con facilidades administrativas. Según la normativa vigente citada por el SII, estos aportes no requieren autorización previa y no se les aplica el límite habitual de 250 UTM cuando se trate de dinero o especies destinadas a zonas de emergencia o bienes próximos a descomponerse.

Finalmente, el plan contempla un alivio para la gestión administrativa de las pymes: se otorgará un plazo de hasta 6 meses para informar pérdidas de inventario y se condonarán las multas por la pérdida de libros contables o documentos de respaldo que hayan sido destruidos por el fuego en las áreas declaradas como zonas de catástrofe.