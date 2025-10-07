“Daño serio y muy costoso”: este es el error que nunca debes cometer al estacionar un auto automático / wang mengmeng

Aunque la conducción de automóviles automáticos podría parecer más sencilla que la de vehículos manuales, ponerse al volante también implica atender una serie de detalles y normas que no deben pasarse por alto.

De hecho, más allá de avanzar por las calles, hay una práctica que jamás debería realizarse al estacionar el vehículo una vez concluido el trayecto.

Precisamente a eso se refirió Alberto Escobar, vicepresidente del Automóvil Club de Chile, en un video que se ha viralizado en redes sociales.

“Mucha gente comete un error que podría terminar costando una carísima reparación de la caja de cambios”, partió el especialista en movilidad y seguridad vial.

“La secuencia lógica cuando uno llega al lugar donde se va a estacionar es: Neutro, freno de mano, parking”, señaló.

“¿Por qué esta secuencia? Al pasar de neutro a freno de mano lo que logras es frenar y dejarlo estabilizado“, agregó.

Según el mismo, cuando se aprieta primero “Parking”, la caja de cambios es la que termina sujetando el automóvil.

“Se pueden producir daños muy serios y muy costosos”, concluyó Escobar.