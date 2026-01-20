;

Enel anuncia corte de luz en Santiago para este miércoles 21 de enero: estas son las comunas afectadas

La compañía comunicó que la interrupción en el suministro se debe a trabajos programados por la empresa. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Agencia Uno

Agencia Uno

Durante esta jornada, la empresa encargada de la electricidad en prácticamente toda la región Metropolitana, Enel, anunció un corte de luz para este miércoles 21 de enero.

Según comunicó la empresa, la interrupción en el suministro se debe a una serie de trabajos programados para mejorar la calidad del servicio.

Revisa también:

ADN

En concreto, las comunas que se verán afectadas por el corte de luz, son: Maipú, Ñuñoa y Providencia.

Enel especificó las zonas y los lugares en los que ocurrirá la interrupción. A continuación, el detalle:

  • Maipú: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
ADN
  • Ñuñoa: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
ADN
  • Providencia: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
ADN

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad