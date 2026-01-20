Enel anuncia corte de luz en Santiago para este miércoles 21 de enero: estas son las comunas afectadas

Durante esta jornada, la empresa encargada de la electricidad en prácticamente toda la región Metropolitana, Enel, anunció un corte de luz para este miércoles 21 de enero.

Según comunicó la empresa, la interrupción en el suministro se debe a una serie de trabajos programados para mejorar la calidad del servicio.

En concreto, las comunas que se verán afectadas por el corte de luz, son: Maipú, Ñuñoa y Providencia.

Enel especificó las zonas y los lugares en los que ocurrirá la interrupción. A continuación, el detalle:

Maipú: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

Ñuñoa: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.

Providencia: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.