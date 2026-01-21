Les ofrecieron $36 mil: carabineros detuvieron a dos sujetos que intentaron sobornarlos en Pudahuel / KARIN POZOAGENCIAUNO

Dos personas fueron detenidas en la comuna de Pudahuel luego de intentar sobornar a funcionarios de Carabineros de Chile durante un control vehicular preventivo realizado en Avenida Claudio Arrau.

El procedimiento se registró mientras personal policial fiscalizaba un automóvil con dos ocupantes, instancia en la que se constató que el conductor no mantenía licencia de conducir y que el vehículo circulaba con su documentación vencida.

Al ser informados de las infracciones y del retiro del móvil de circulación, el conductor y su acompañante ofrecieron dinero para evitar el procedimiento policial.

Según detalló el capitán David Bustos, de la 55.ª Comisaría Pudahuel Sur, “mientras el personal efectuaba controles vehiculares, se fiscalizó un vehículo cuyos antecedentes no se encontraban al día”.

A raíz de esta situación, los ocupantes ofrecieron un beneficio monetario, entregando la suma de 36 mil pesos en efectivo, lo que motivó su inmediata detención.

Tras el intento de soborno, ambos sujetos fueron detenidos en el lugar por el delito de cohecho, quedando todos los antecedentes a disposición del Ministerio Público para el respectivo control de detención y la investigación del caso.