Entró con mascarilla y pasó la noche en el lugar: video muestra cómo operó el detenido por el robo en la Catedral de Santiago

El proceso investigativo por el robo de candelabros patrimoniales desde la Catedral de Santiago culminó con la detención de un hombre de 54 años, identificado como Ramón Segundo , sindicado como el autor del delito.

Según los antecedentes reunidos, el sujeto usó un método sigiloso para concretar el ilícito. “Habría ingresado a la Catedral el 5 de enero cerca de las 14:15 horas, saliendo el día 6 de enero, a eso de las 6:15 de la madrugada”, dijo el teniente coronel Fernando Bozzo, del OS9 de Carabineros.

Las cámaras de seguridad fueron claves para seguir los movimientos del hombre. En los registros se observa que se cubrió el rostro con una mascarilla , se hizo pasar por visitante y permaneció toda la noche en el lugar.

Candelabros hallados en múltiples piezas

El imputado fue detenido en la comuna de Paine, cuando se trasladaba en un auto particular rumbo a Santiago. Además, se estableció que registra antecedentes por delitos similares en Francia, país del cual fue expulsado, al igual que de España.

Los candelabros fueron hallados desarmados en múltiples piezas en un inmueble de Concepción. Carabineros también allanó el domicilio de la pareja del detenido en la comuna de Peñalolén, donde se incautó un revólver y municiones.

Tras su captura, el hombre fue formalizado, quedando en prisión preventiva por un plazo de 90 días, periodo fijado para el desarrollo de la investigación.

