¿A quién le irá mejor? Los ‘9’ que han contratado los equipos chilenos para la temporada 2026
Varios goleadores cambiaron de club en el medio local, y otros llegaron desde el extranjero.
El mercado de pases del fútbol chileno para la temporada 2026 ha estado marcado por varios movimientos interesantes en la posición de centrodelantero.
Varios goleadores cambiaron de equipo en el medio local, y otros llegaron desde el extranjero, como es el caso de Juan Martín Lucero, Octavio Rivero, Lucas Pratto, entre otros nombres.
A continuación, revisa la lista completa con los ‘9’ que han contratado los elencos del Campeonato Nacional para disputar una nueva temporada.
Audax Italiano
- Diego Coelho
Cobresal
- Steffan Pino
Colo Colo
- Maximiliano Romero
Coquimbo Unido
- Lucas Pratto
- Luis Riveros
Deportes Concepción
- Ignacio Mesías
Deportes La Serena
- Aún no contratan a un ‘9′ en este mercado
Deportes Limache
- Gonzalo Sosa
- Marcos Arturia
Everton
- Aún no contratan a un ‘9′ en este mercado
Huachipato
- Aún no contratan a un ‘9′ en este mercado
Ñublense
- Ignacio Jeraldino
- Franco Rami
O’Higgins
- Aún no contratan a un ‘9′ en este mercado
Palestino
- Nelson Da Silva
Unión La Calera
- Matías Campos López
- Francisco Pozzo
Universidad Católica
- Aún no contratan a un ‘9′ en este mercado
Universidad de Chile
- Juan Martín Lucero
- Eduardo Vargas
- Octavio Rivero
Universidad de Concepción
- Cecilio Waterman
