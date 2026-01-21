;

¿A quién le irá mejor? Los ‘9’ que han contratado los equipos chilenos para la temporada 2026

Varios goleadores cambiaron de club en el medio local, y otros llegaron desde el extranjero.

Daniel Ramírez

¿A quién le irá mejor? Los ‘9’ que han contratado los equipos chilenos para la temporada 2026

El mercado de pases del fútbol chileno para la temporada 2026 ha estado marcado por varios movimientos interesantes en la posición de centrodelantero.

Varios goleadores cambiaron de equipo en el medio local, y otros llegaron desde el extranjero, como es el caso de Juan Martín Lucero, Octavio Rivero, Lucas Pratto, entre otros nombres.

A continuación, revisa la lista completa con los ‘9’ que han contratado los elencos del Campeonato Nacional para disputar una nueva temporada.

Audax Italiano

  • Diego Coelho

Cobresal

  • Steffan Pino

Colo Colo

  • Maximiliano Romero

Coquimbo Unido

  • Lucas Pratto
  • Luis Riveros

Deportes Concepción

  • Ignacio Mesías

Deportes La Serena

  • Aún no contratan a un ‘9′ en este mercado

Deportes Limache

  • Gonzalo Sosa
  • Marcos Arturia

Everton

  • Aún no contratan a un ‘9′ en este mercado

Huachipato

  • Aún no contratan a un ‘9′ en este mercado

Ñublense

  • Ignacio Jeraldino
  • Franco Rami

O’Higgins

  • Aún no contratan a un ‘9′ en este mercado

Palestino

  • Nelson Da Silva

Unión La Calera

  • Matías Campos López
  • Francisco Pozzo

Universidad Católica

  • Aún no contratan a un ‘9′ en este mercado

Universidad de Chile

  • Juan Martín Lucero
  • Eduardo Vargas
  • Octavio Rivero

Universidad de Concepción

  • Cecilio Waterman

