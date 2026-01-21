Eugenio Tironi valora gabinete de José Antonio Kast, pero advierte falta de “peso político” para sostenerlo

El sociólogo y presidente de Tironi Consultores, Eugenio Tironi, calificó como “sorprendente” la presentación del nuevo gabinete del presidente José Antonio Kast, destacando un giro hacia perfiles técnicos y académicos que, a su juicio, lo alejan del estilo confrontacional.

En conversación con ADN Radio, Tironi señaló que el equipo ministerial exhibe una composición diversa en términos de género, regiones y trayectorias profesionales, con figuras provenientes tanto del mundo académico como del sector privado. En esa línea, afirmó que su primera impresión es positiva.

“El problema no es la calidad técnica del gabinete, sino la capacidad de sostenerlo en el actual sistema político y parlamentario”, planteó, subrayando que el Ejecutivo carecería de figuras con la envergadura histórica necesaria para articular acuerdos y ordenar a los partidos en el Congreso.

Según el analista, esta debilidad obligará al presidente a asumir un rol mucho más activo en la negociación política cotidiana. “Va a tener que estar permanentemente en el teléfono, seduciendo parlamentarios, porque no hay un equipo político que haga ese trabajo por él”, afirmó.

Tironi también alertó sobre posibles tensiones internas, señalando que varios ministros provienen de espacios donde el liderazgo no se ve desafiado del mismo modo que en la política. “Hay egos grandes y mechas cortas, y eso en un contexto de alta exposición mediática puede generar problemas”, advirtió.

En cuanto al liderazgo interno del gabinete, sostuvo que no se observa con claridad una figura capaz de ejercer un rol articulador que alivie la carga política del mandatario. “Si todo recae sobre el presidente, el desgaste puede ser muy alto”, indicó, comparando la situación con gobiernos anteriores que contaban con ministros con fuerte ascendiente político.

No obstante, Tironi destacó de forma especial el nombramiento de la exfiscal Trinea Steiner como ministra de Seguridad, calificándolo como “la mejor designación” del gabinete. A su juicio, se trata de una señal clara de respaldo a la institucionalidad y a un enfoque técnico en el combate al crimen organizado.

Finalmente, el sociólogo concluyó que el éxito del gabinete dependerá menos de sus credenciales técnicas y más de su capacidad para construir cohesión interna y viabilidad política en un escenario marcado por la fragmentación parlamentaria.