Estos son los cuatro deportistas que representarán a Chile en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 / Alexis Boichard/Agence Zoom

A contar del viernes 6 de febrero se disputará en Milán una nueva edición de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

El Team Chile tiene ya a su delegación oficial, la cual tendrá cuatro representantes.

Al respecto, destaca Henrik Von Appen, que completará sus cuartos Juegos Olímpicos consecutivos, igualando a Noelle Barahona y Nils Linnenberg como los nacionales con mayor cantidad de presencias.

La semana pasada tuvo un apronte interesante para Milán, considerando que logró el puesto 16 en la Copa del Mundo de Wengen, Suiza, su mejor resultado en una cita planetaria.

Toda una lección de superación, considerando que en 2023 sufrió la rotura de ligamento cruzado y menisco de su rodilla derecha, lesión que logró dejar atrás para volver a competir en el alto rendimiento.

Los otros representantes del Team Chile en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Habrá que prestar atención a Matilde Schwencke, quien debutará en la cita mayor de los deportes invernales tras haber ya defendido al país en los Juegos Olímpicos Juveniles de Invierno en Lausana 2020.

El equipo lo completan Stephanie Joffroy, la especialista en ski cross presente en Sochi 2014 y Pyeongchang 2018, y el fondista Sebastián Endrestad (cross country), quien competirá por primera vez en la fiesta multideportiva.

“Como Comité estamos muy contentos de la representación que llevamos, ya que nuestra meta principal era, al menos, repetir la cantidad de deportistas presentes en Beijing 2022. Tenemos nombres experimentados como Henrik y otros como Matilde y Sebastián quienes harán su estreno”, aseguró el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica.