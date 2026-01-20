;

VIDEO. Catalina Soto sorprende al llevarse la tercera etapa del Tour de El Salvador

La dos veces olímpica por Chile sumó su segunda victoria en la prueba luego de haberse quedado con el prólogo.

Carlos Madariaga

Catalina Soto sorprende al llevarse la tercera etapa del Tour de El Salvador

Catalina Soto sorprende al llevarse la tercera etapa del Tour de El Salvador / Twitter @ObrasPublicasSV

La ciclista Catalina Soto tuvo una destacada actuación en la disputa del Tour de El Salvador.

Representando al equipo español Laboral Kutxa-Euskadi, la deportista de 24 años sumó su segunda victoria en Centroamérica.

Luego de haberse impuesto en el prólogo, quien ya ha defendido al Team Chile en la ruta de los últimos dos Juegos Olímpicos se las arregló este martes para hacer una fuga en la tercera etapa junto a su compañera de equipo, la uzbeca Yanina Kuskova.

Fue así como Catalina Soto se terminó quedando con el primer lugar tras los 89,4 kilómetros de recorrido entre las localidades de Santa Tecla y La Libertad, con un crono de 2 horas, 28 minutos y 13 segundos.

“Estoy orgullosa, contenta y agradecida con mis compañeras por ayudarme a conseguir la segunda victoria personal y la tercera del equipo en este Tour El Salvador. Hemos hecho un buen trabajo”, dijo la ciclista nacional tras quedarse con la tercera fecha, aspectándose de buena manera de cara al cierre de la competencia mañana miércoles 21 de enero.

