Esta acción posparto reducir el riesgo de depresión materna hasta por 10 años, según estudio

Los datos muestran diferencias claras en síntomas de depresión entre quienes mantuvieron este hábito y quienes no.

Javiera Rivera

El período posterior al parto suele estar marcado por profundos cambios para las madres. Mientras algunas experimentan el llamado tristeza posparto, otras pueden desarrollar cuadros más persistentes de ansiedad o depresión.

En ese contexto, una investigación reciente publicada en la revista científica BMJ Open sugiere que una práctica frecuente en los primeros meses después del nacimiento podría estar asociada a una mejor salud mental.

El estudio siguió durante una década a un grupo de mujeres para evaluar cómo ciertos hábitos posparto influyen en su bienestar emocional con el paso del tiempo.

Según los resultados, las mujeres que dieron pecho presentaron menos síntomas de ansiedad y depresión incluso diez años después del embarazo.

Recién en el tercer análisis del estudio identificó el factor común: la lactancia, ya sea amamantando directamente o mediante la extracción de leche, durante períodos más prolongados tras el parto.

La investigación incluyó a 168 mujeres en su segundo embarazo, quienes fueron evaluadas a los tres y seis meses después del nacimiento, y luego a los dos, cinco y diez años.

En cada control, las participantes reportaron su estado de salud física y mental, además de la duración y frecuencia de esta práctica. Cerca del 75% indicó haberla realizado, y dentro de ese grupo solo un 13% presentó signos de ansiedad o depresión al cumplirse una década.

Los autores advierten que se trata de un estudio observacional, por lo que no permite establecer una relación causal directa. Sin embargo, destacan que los hallazgos refuerzan la evidencia sobre los beneficios emocionales asociados a la lactancia.

