VIDEO. “Dejen de llorar”: La tarde de furia de Camila Flores en redes sociales

La senadora electa utilizó su cuenta de Instagram para publicar un video defendiendo al gabinete de José Antonio Kast.

Nicolás Lara Córdova

13 DE OCTUBRE DE 2025 / VALPARAISO Diputada Camila Flores durante punto de prensa en espacio el pensador de la camara de diputados. FOTO: OSCAR GUERRA / UNO NOTICIAS

13 DE OCTUBRE DE 2025 / VALPARAISO Diputada Camila Flores durante punto de prensa en espacio el pensador de la camara de diputados. FOTO: OSCAR GUERRA / UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

José Antonio Kast entregó, durante la noche del martes 20 de enero, los nombres de los ministros que conformarán su primer gabinete cuando asuma el próximo 11 de marzo.

A través de sus de redes sociales, la senadora electa Camila Flores, abordó las críticas que se han generado desde el oficialismo por el nombramiento del gabinete.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, Flores increpó a la “futura oposición” y que “dejaran de llorar”.

“No están esperando a que hagan su trabajo y luego medir si lo han hecho bien o mal. Simplemente porque a ellos no les gustó”, acusó.

“¿Qué esperaría el zurderío? ¿Qué Kast los llame por teléfono a ellos y les pregunte a qué ministro elegir? ¿Qué persona les parece bien o les parece mal? De qué están hablando“, complementó Flores.

La senadora por la Región de Valparaíso continuó en su descargo y mencionó que “nosotros ganamos las elecciones. José Antonio Kast ganó de manera aplastante a la candidata del Partido Comunista

"Dejen de llorar y entiendan que ustedes van a dejar de gobernar el 11 de marzo. Están de salida. Están dando muestras de lo que son, de lo que siempre han sido: unos miserables”, agregó.

Flores en el cierre de su discurso que defenderán a los futuros ministros y a José Antonio Kast y aprovechó de dejarle un recado a la oposición.

“Si quieren reclamar, a la FIFA”, cerró.

