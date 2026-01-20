;

¿Cuáles son los libros y películas favoritas de los ministros de José Antonio Kast?

Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) liberaron un documento donde revelan los gustos de los ministros del Gobierno.

Nicolás Lara Córdova

Este martes 20 de enero, José Antonio Kast dio a conocer su gabinete de ministros que lo acompañará a partir del 11 de marzo, día donde asumirá como nuevo Presidente de la República.

Durante la presentación realizada en la OPE, el equipo de comunicaciones del actual presidente electo entregó un documento donde se dio a conocer en detalle el equipo que trabajará junto al futuro mandatario.

En dicho documento destacó la presencia de un punto donde se da a conocer el libro o película favorita de cada uno de los 13 ministros y 11 ministras que conformarán el gobierno entrante.

Desde series como Breaking Bad a libros propios, la lista de gustos de los ministros de José Antonio Kast es extensa. A continuación en detalle:

  • Ministerio de Seguridad: María Trinidad Steinert - Libros de temas empresariales y Outlander.
  • Ministerio de Defensa: Fernando Barros - Gotas de Dios y novelas históricas.
  • Ministerio de Justicia: Fernando Rabat - El señor de los anillos
  • Ministerio de RR.EE: José Francisco Pérez Mackenna - La montaña mágica de Thomas Mann
  • Ministerio de Desarrollo Social: María Jesús Wulf - El corazón de piedra verde de Salvador de Madariaga
  • Ministerio de Salud: May Chomalí - Literatura infantil de Alejandro Zambra
  • Ministerio de Educación: María Paz Arzola - No detalla.
  • Ministerio de la Mujer: Judith Marin - The Chosen
  • Ministerio del Deporte: Natalia Duco - Doctor House y Suits
  • Ministerio de Cultura: Francisco Undurraga - Series inglesas y Slow Horses
  • Ministerio del Interior: Claudio Alvarado - El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes
  • Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES): José García Ruminot - Lo que el viento se llevó
  • Ministerio Secretaría General de Gobierno (SEGEGOB): Mara Sedini - La rebelión de Atlas de Ayn Rand, Orgullo y Prejuicio; Friends
  • Ministerio de Hacienda: Jorge Quiroz - Capitalismo, socialismo y democracia de Joseph Schumpeter
  • Biministerio de Economía y Minería: Daniel Mas - Libros de temas empresariales y Outlander
  • Ministerio del Trabajo: Tomás Rau - En búsqueda de la felicidad; 100 años de soledad de Gabriel García Márquez; Detective salvaje de Roberto Bolaño
  • Ministerio de Energía: Ximena Rincón - Libros relacionados a Alejandro Magno
  • Ministerio de Agricultura: Jaime Campos - Los inocentes al poder de Daniel Mansuy
  • Ministerio de Obras Públicas: Martín Arrau - Aguas de la vida
  • Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones: Louis de Grange - La señal del ruido; Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman y Antipredicciones (propio)
  • Ministerio de Bienes Nacionales: Catalina Parot - Breaking Bad
  • Ministerio del Medio Ambiente: Francisca Toledo - Los Miserables
  • Ministerio de Vivienda: Iván Poduje - True Detective
  • Ministerio de Ciencia, tecnología, conocimiento e innovación: Ximena Lincolao - Ninja Innovation de Gary Shapiro; Founders (Podcast)

