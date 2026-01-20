Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) liberaron un documento donde revelan los gustos de los ministros del Gobierno.

Este martes 20 de enero, José Antonio Kast dio a conocer su gabinete de ministros que lo acompañará a partir del 11 de marzo, día donde asumirá como nuevo Presidente de la República.

Durante la presentación realizada en la OPE, el equipo de comunicaciones del actual presidente electo entregó un documento donde se dio a conocer en detalle el equipo que trabajará junto al futuro mandatario.

En dicho documento destacó la presencia de un punto donde se da a conocer el libro o película favorita de cada uno de los 13 ministros y 11 ministras que conformarán el gobierno entrante.

¿Cuáles son los libros y películas favoritas de los ministros de José Antonio Kast?

Desde series como Breaking Bad a libros propios, la lista de gustos de los ministros de José Antonio Kast es extensa. A continuación en detalle: