“Lo único que hacen es destruir...”: Cony Capelli respondió a su “funa” sufrida tras los incendios en el sur

La participante de Fiebre de Baile fue apuntada por una página de farándula. Capelli lanzó sus descargos.

Nicolás Lara Córdova

En los últimos días, la figura de Cony Capelli ha estado en la palestra luego de que diera a conocer a su nuevo romance en el último capítulo de Fiebre de Baile.

Esta vez, la participante del programa de Chilevisión sufrió una ‘funa’ producto a su reacción con los incendios que están afectando a la regiones del Ñuble y Biobío; y que según el último balance se registran 20 fallecidos, y más de 7 mil damnificados.

El sitio Infama publicó una opinión al respecto y emplazó a Capelli comparándola con el resto de influencers que han viajado hasta las zonas afectas a prestar ayuda.

Naya comprando baños químicos y Cony Capelli buscando fotógrafo para el festival”, compartió el sitio a través de Instagram.

“Lo único que hacen es destruir...”

A través de sus historias de Instagram, Capelli respondió a las críticas que recibió luego de ser apuntada por Infama.

“Yo de verdad no sé qué es realmente peor, esta página Infama que lo único que hacen es destruir la imagen pública de ciertos rostros porque con otros, los elevan”, dijo la ex Gran Hermano.

La influencer además comentó que “(la página) siembre busca la manera de distorsionar las cosas, de apuntarme con el dedo y la verdad es que, y soy muy sincera, no sé que me importa menos si lo que digan ellos o las personas que la siguen”.

“El trabajo tiene que seguir, yo tengo que seguir trabajando al igual que todas las personas de este país y me parece que lo que están haciendo es bastante estúpido. Así que creo que todas las ayudas sirven sobre todo cuando son de corazón, no es una competencia”, cerró Capelli.

