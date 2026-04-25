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VIDEOS. Minutos de pánico en Estados Unidos: revelan imágenes de la evacuación de emergencia de Trump y Melania en cena oficial

Imágenes muestran a asistentes resguardándose bajo las mesas mientras el mandatario era retirado del recinto.

Nelson Quiroz

GETTY IMAGES

GETTY IMAGES / Anadolu

Un video difundido desde la cena de corresponsales de la Casa Blanca captó los momentos de tensión que se vivieron la noche de este sábado en Washington, cuando la mesa principal fue evacuada de emergencia con el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump en el lugar.

En las imágenes, registradas durante la transmisión del evento, se observa a varios asistentes agachándose y cubriéndose bajo las mesas ante una situación aún no aclarada.

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El incidente ocurrió en el hotel Washington Hilton, en medio de la tradicional gala que reúne a autoridades, periodistas y figuras públicas.

Según los registros audiovisuales, la evacuación se produjo de forma repentina, generando confusión entre los invitados, mientras personal de seguridad escoltaba rápidamente al mandatario y su comitiva fuera del salón.

Hasta el momento, no existe información oficial sobre las causas de lo ocurrido ni reportes confirmados de personas lesionadas.

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