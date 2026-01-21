;

¿Cómo elegir una buena sandía? Expo Paine Rural 2026 tendrá a esta contundente fruta como protagonista

Rodrigo Contreras, alcalde de Paine, estuvo en el Ciudadano ADN para contar de la feria que se realiza este fin de semana.

Que suene hueca y rotunda al golpearla con la mano abierta. Esa es una de las claves para elegir una buena sandía, una de las frutas que se puede disfrutar en el verano en Chile.

La Ilustre Municipalidad de Paine organiza una nueva edición de la “Expo Paine Rural 2026: Todo Chile en un solo lugar”, un evento que se realizará desde este viernes 23 al domingo 25 de enero en el Estadio Municipal de Paine, desde las 10.00 hasta las 00:00 horas.

La expo tendrá más de 7.000 metros cuadrados con carpas, cocinerías, sandías y más.

Cada noche, el escenario se llenará de música con shows en vivo: el viernes 23 se presentarán Los Talismanes del Ritmo y del Amor, el sábado 24 será el turno de La Sonora de Tommy Rey - El legado con Tommy Junior, y el domingo 25 cerrará con Los Jaivas.

El otro factor a considerar

Rodrigo Contreras, el alcalde de Paine, estuvo en el Ciudadano ADN y contó que el sonido hueco no es el único criterio a la hora de elegir una sandía. Es frustrante abrir una y descubrir que viene mala o harinosa.

“La parte más amarilla es donde la sandía creció, donde estaba posicionada sobre la tierra, en la mata. Si esta parte está muy lisa, quiere decir que se cambió, se giró y no va a estar buena. Tiene que tener las marcas de la ‘vida’, claramente demostradas”, agregó.

El alcalde estima que la temporada de sandías durará hasta la primera semana de marzo, debido a la cantidad de agua que hay.

