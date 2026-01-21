Cadena de cines abre nueva sucursal en la región Metropolitana: se instaló en conocido centro comercial
Este miércoles 21 de enero abrió sus puertas el nuevo recinto de entretenimiento en la capital. Revisa acá todos los detalles.
Hace meses que se venía anunciando la apertura de un nuevo cine en la Región Metropolitana y ahora su inauguración se hace realidad.
Este miércoles 21 de enero abrió sus puertas una nueva sucursal de Cinemark en el Espacio Urbano Gran Avenida, en la comuna de San Miguel, en la región Metropolitana.
La apertura coincide con la temporada de verano y una gran cantidad de estrenos que se agendaron para los próximos días, como Zootopia 2, Avatar: Fuego y Cenizas, Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados y La Empleada.
Así es el tecnológico cine que abre sus puertas en San Miguel
En diálogo con ADN.cl, desde Cinemark detallaron que el complejo contará con cuatro salas equipadas con “tecnología de proyección de última generación”.
“Se suma al constante crecimiento de la zona en el último tiempo y a la permanente expansión de la oferta recreacional”, agregaron desde la compañía.
El recinto cuenta con un total de 4 salas tradicionales, en donde habrá 780 butacas, de las cuales 14 serán para personas discapacitadas.
La gerente comercial Cinemark Chile, Karina Ventura, comentó que “estamos realmente felices de poder abrir nuestro cine número 21″.
