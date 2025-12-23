;

VIDEOS. El nuevo cine que llegará a Santiago: cómo es el moderno recinto, dónde queda y cuándo abre

Cada vez queda menos para la apertura del recinto de entretención. En total, tendrá cuatro salas y 780 butacas.

Sebastián Escares

El nuevo cine que llegará a Santiago: cómo es el moderno recinto, dónde queda y cuándo abre

Si de entretenimiento se habla, el cine es sin duda una de las opciones preferidas por las personas para pasar el tiempo libre.

En ese sentido, es que se dio a conocer que un nuevo cine abrirá próximamente sus puertas en una comuna de la región Metropolitana.

El cine que abrirá sus puertas en la región Metropolitana

Se trata de la nueva sucursal que abrirá Cinemark en el Espacio Urbano Gran Avenida, en la comuna de San Miguel, región Metropolitana.

Revisa también

ADN

En diálogo con ADN.cl, desde Cinemark detallaron que el recinto cuenta con un total de 4 salas tradicionales. Donde habrá 780 butacas, de las cuales 14 serán para discapacitados.

La Gerente Comercial Cinemark Chile, Karina Ventura, comentó que “estamos realmente felices de poder abrir nuestro cine número 21″.

“Sabemos que la comuna de San Miguel lo está esperando, más aún en estas fechas tan familiares. Por lo que los vecinos de la comuna que se preparen porque se viene entretención y mucho cine para estas vacaciones”, agregó Ventura.

¿Cuándo estará abierto?

Desde la compañía comentaron que el recinto abrirá sus puertas durante este verano, en una fecha que se dará a conocer próximamente.

A continuación algunos registros del nuevo cine que llegará a San Miguel:

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad