El nuevo cine que llegará a Santiago: cómo es el moderno recinto, dónde queda y cuándo abre

Si de entretenimiento se habla, el cine es sin duda una de las opciones preferidas por las personas para pasar el tiempo libre.

En ese sentido, es que se dio a conocer que un nuevo cine abrirá próximamente sus puertas en una comuna de la región Metropolitana.

El cine que abrirá sus puertas en la región Metropolitana

Se trata de la nueva sucursal que abrirá Cinemark en el Espacio Urbano Gran Avenida, en la comuna de San Miguel, región Metropolitana.

En diálogo con ADN.cl, desde Cinemark detallaron que el recinto cuenta con un total de 4 salas tradicionales. Donde habrá 780 butacas, de las cuales 14 serán para discapacitados.

La Gerente Comercial Cinemark Chile, Karina Ventura, comentó que “estamos realmente felices de poder abrir nuestro cine número 21″.

“Sabemos que la comuna de San Miguel lo está esperando, más aún en estas fechas tan familiares. Por lo que los vecinos de la comuna que se preparen porque se viene entretención y mucho cine para estas vacaciones”, agregó Ventura.

¿Cuándo estará abierto?

Desde la compañía comentaron que el recinto abrirá sus puertas durante este verano, en una fecha que se dará a conocer próximamente.

A continuación algunos registros del nuevo cine que llegará a San Miguel: