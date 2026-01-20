;

Familia aclara muerte de paciente electrodependiente en medio de incendios forestales en el Biobío: “Contaba con todos los implementos necesarios”

El deceso ocurrió durante una evacuación por humo tóxico. Cercanos descartaron carencias médicas y pidieron respeto para enfrentar el duelo en plena emergencia.

Martín Neut

PUNTA DE PARRA

PUNTA DE PARRA / Rodrigo Fuica

La familia de Juvencio Carvajal Vásquez, fallecido en medio de la emergencia por los incendios forestales que afectan a la región del Biobío, entregó una declaración pública para aclarar las circunstancias de su muerte y llamar a un tratamiento respetuoso de la información.

Según el comunicado, el deceso ocurrió la madrugada del domingo, tras la primera alerta de evacuación en el sector Altos de la Parra, en la comuna de Tomé.

La familia explicó que Juvencio, quien padecía una enfermedad crónica de base, se descompensó debido al denso humo tóxico y al estrés de la evacuación, falleciendo camino al hospital mientras era trasladado por su esposa y su nieto.

En el texto, los cercanos precisaron que, si bien el sector se encontraba sin electricidad, Juvencio contaba con oxígeno y un generador a bencina, provistos por la red pública de salud.

“Las condiciones y el estrés provocaron su descompensación”

“Efectivamente no había electricidad (…) pero contaba con todos los implementos necesarios”, señalaron, destacando además el apoyo del personal del CECOSF de Punta de Parra y del programa de Cuidados Paliativos.

La familia subrayó que fueron las condiciones ambientales extremas las que gatillaron la descompensación: “Las condiciones ambientales y el estrés de la crítica situación de evacuación generaron su descompensación”.

Finalmente, recordaron a Juvencio Carvajal como profesor y folclorista histórico de Tomé y la provincia de Concepción, agradecieron las muestras de cariño recibidas y solicitaron respeto y distancia para vivir el duelo, reiterando un llamado a concentrar la atención en las necesidades urgentes de las comunidades afectadas por los incendios.

