Pablo Longueira lanza dura crítica por conformación del gabinete ministerial de Kast: “Hay varios que van a ser yogures con fecha de vencimiento”

El exministro y exdirigente UDI, hoy independiente, Pablo Longueira, lanzó duras críticas a la conformación del gabinete que habría definido el presidente electo José Antonio Kast, cuestionando la falta de sustento político y advirtiendo una eventual alta rotación ministerial.

Longueira acusó un proceso marcado por la improvisación y puso en duda que exista un diseño claro en la conformación del equipo de gobierno.

A su juicio, en entrevista con La Tercera, Kast estaría repitiendo una “debilidad histórica de la derecha”, al desconfiar de sus propios cuadros políticos y privilegiar figuras del mundo privado.

“La derecha política desconfía en la derecha política. Entonces, cuando llega al gobierno se olvida un poco de que son políticos los que han llegado al gobierno y recurren a muchas personas del mundo privado”, sostuvo.

“Van a ser yogures con fecha de vencimiento”

En ese contexto, el exministro advirtió que varios secretarios de Estado tendrían una corta permanencia en sus cargos. “Hay varios ministros que van a ser yogures con fecha de vencimiento muy pronto, ojalá esté equivocado”, afirmó, aunque evitó entregar nombres.

Longueira también manifestó preocupación por el impacto que este diseño tendría en los partidos que respaldan a Kast, advirtiendo una falta de estructuración de una coalición sólida que dé respaldo político al futuro gobierno, lo que —según dijo— podría debilitar su capacidad de gobernabilidad desde el inicio.