Las gestiones se mantienen a la orden del día respecto a la conformación del gabinete del próximo gobierno de José Antonio Kast.

Dicha situación incluye también al Ministerio del Deporte, donde las últimas informaciones apuntan a que la lanzadora de la bala, Natalia Ducó, asumiría el cargo tras un frustrado intento por convencer a Francisca Crovetto.

“El próximo ministro es alguien que haya tenido experiencia en el campo que los convoca. El nombre de Ducó es potente, algo que la nueva administración está considerando. Es necesaria”, expuso, en diálogo con ADN Deportes, el exbasquetbolista y hoy diputado por el Partido de la Gente, Patricio Briones.

Más allá del nombre, el debate está instalado en si un exdeportista debería asumir o no el cargo. “Creo que como país tenemos que apuntar a que tengamos personas relacionadas al rubro en los ministerios. Me encantaría ver a un deportista en el cargo, pero es muy necesario tener una trayectoria en gestión deportiva, no necesariamente política. Aparte de esto, creo que actualmente los deportistas no están siendo considerados como un aporte en la toma de decisiones, no se está aprovechando la experiencia desde dentro del deporte “profesional” para saber cómo ayudar a un deporte digno", comentó el atleta Lucas Nervi.

“Tienen la visión de haber vivido la problemática del deporte, pero no necesariamente tiene que ser un exdeportista. Tiene el plus de que ama la actividad y le da ventaja, pero el presidente tiene que buscar un equilibrio dentro del gabinete con personas que tengan tanto el perfil técnico como político para implementar sus medidas”, replicó el exatleta y exMinistro del Deporte, Pablo Squella.

Las dudas sobre Natalia Ducó

El gran “pero” que existe sobre quien defendiera a Chile en los últimos Juegos Olímpicos de París 2024 es el hecho que manchó su carrera deportiva: la suspensión por tres años tras arrojar positivo en un control antidopaje por el consumo de una hormona de crecimiento prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje.

“Viví de cerca su sanción, pero ella está arrepentida de eso. Entiendo que entró a trabajar al Municipio de Huechuraba y ha hecho una muy buena gestión. También el IND la integró en un tema de promoción de la actividad física. Tiene capacidades para promover la actividad física, es un referente para mucha gente. Si es elegida, estaremos para apoyarla”, expresó Pablo Squella, más comprensivo.

En cambio, Patricio Briones fue más duro al momento de proyectar la situación de Natalia Ducó como Ministra del Deporte. “Todas estos nombres son exigidos desde toda perspectiva, sabiendo que serán objeto de críticas, por la validación y logros que tuvieron en sus carreras, además de sus problemas. Natalia cumple con el perfil, tiene bagaje e historia, pero ya está siendo enjuiciada por temas sensibles, que hipotecan su posible nominación”, remarcó.

Más directo fue Lucas Nervi, campeón panamericano del lanzamiento del disco en Santiago 2023. “Los últimos días han mostrado que no se genera ese sentido de unión en el caso de Natalia. No conozco ni su postura con respecto al deporte ni sus capacidades de gestión para referirme a cómo lo haría como ministra, pero creo que en un ministerio en el que las decisiones afectan de manera más directa, elegir a una persona que no genera un consenso interno ante sus conductas deportivas es dispararse en los pies para el gobierno”, concluyó en ADN Deportes.