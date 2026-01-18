;

José Antonio Kast llama a dejar de lado la política ante emergencia por incendios en el sur

El presidente electo se refirió a la situación que afecta a las regiones de Ñuble y Biobío tras decretarse estado de catástrofe.

Verónica Villalobos

José Antonio Kast

José Antonio Kast / Hans Scott

El presidente electo José Antonio Kast se pronunció sobre la grave emergencia que enfrenta la zona centro sur del país, luego de los incendios forestales que llevaron a decretar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío.

A través de su cuenta en la red social X, Kast llamó a centrar todos los esfuerzos en enfrentar la crisis, señalando que “hoy el foco debe ser combatir los incendios, ir en auxilio de las personas afectadas y apoyar a las autoridades para enfrentar esta emergencia”.

En su mensaje, el mandatario electo recalcó la necesidad de actuar con unidad frente a la catástrofe, afirmando que “no hay espacio para la política en este momento”, en referencia a la magnitud de los daños y al impacto que el avance del fuego ha tenido en las comunidades afectadas.

La situación continúa en desarrollo, mientras los equipos de emergencia trabajan en el control de los incendios y en la atención de las personas damnificadas en ambas regiones.

