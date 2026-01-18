José Antonio Kast llama a dejar de lado la política ante emergencia por incendios en el sur

El presidente electo José Antonio Kast se pronunció sobre la grave emergencia que enfrenta la zona centro sur del país, luego de los incendios forestales que llevaron a decretar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío.

A través de su cuenta en la red social X, Kast llamó a centrar todos los esfuerzos en enfrentar la crisis, señalando que “hoy el foco debe ser combatir los incendios, ir en auxilio de las personas afectadas y apoyar a las autoridades para enfrentar esta emergencia”.

En su mensaje, el mandatario electo recalcó la necesidad de actuar con unidad frente a la catástrofe, afirmando que “no hay espacio para la política en este momento”, en referencia a la magnitud de los daños y al impacto que el avance del fuego ha tenido en las comunidades afectadas.

La situación continúa en desarrollo, mientras los equipos de emergencia trabajan en el control de los incendios y en la atención de las personas damnificadas en ambas regiones.