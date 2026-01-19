Djokovic arranca su participación en el Australian Open sellando otro récord personal / Shi Tang

En el cierre de la segunda jornada de acción en el Australian Open, los focos se los llevó el estreno en el torneo del máximo ganador del trofeo, Novak Djokovic.

A sus 38 años, quien ha vencido en 10 ocasiones en Melbourne Park tuvo un contundente debut ante el español Pedro Martínez, 71 del mundo.

“Nole” no tuvo mayores inconvenientes con el hispano, al que despachó en exactas dos horas de juego por parciales de 6/3, 6/2 y 6/2.

Con esta victoria, Novak Djokovic sumó otro hito en su carrera al alcanzar su victoria número 100 en el Australian Open.

Dando muestra de su vigencia, el tenista de 38 años es el primer tenista en toda la historia en tener 100 o más victorias en tres Grand Slams distintos, considerando que ya había batido dicho registro en Wimbledon y Roland Garros.

El próximo rival del serbio en el cemento oceánico será el sorprendente italiano Francesco Maestrelli, 141 del mundo, que avanzó a segunda ronda tras despachar en 5 sets al francés Terence Atmane.