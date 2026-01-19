;

VIDEO. Djokovic arranca su participación en el Australian Open sellando otro récord personal

El serbio marcó un nuevo hito en su carrera al imponerse en la primera ronda del Grand Slam oceánico.

Carlos Madariaga

Djokovic arranca su participación en el Australian Open sellando otro récord personal

Djokovic arranca su participación en el Australian Open sellando otro récord personal / Shi Tang

En el cierre de la segunda jornada de acción en el Australian Open, los focos se los llevó el estreno en el torneo del máximo ganador del trofeo, Novak Djokovic.

A sus 38 años, quien ha vencido en 10 ocasiones en Melbourne Park tuvo un contundente debut ante el español Pedro Martínez, 71 del mundo.

Revisa también:

ADN

“Nole” no tuvo mayores inconvenientes con el hispano, al que despachó en exactas dos horas de juego por parciales de 6/3, 6/2 y 6/2.

Con esta victoria, Novak Djokovic sumó otro hito en su carrera al alcanzar su victoria número 100 en el Australian Open.

Dando muestra de su vigencia, el tenista de 38 años es el primer tenista en toda la historia en tener 100 o más victorias en tres Grand Slams distintos, considerando que ya había batido dicho registro en Wimbledon y Roland Garros.

El próximo rival del serbio en el cemento oceánico será el sorprendente italiano Francesco Maestrelli, 141 del mundo, que avanzó a segunda ronda tras despachar en 5 sets al francés Terence Atmane.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad