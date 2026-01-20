Corte de Santiago rechaza indemnización solicitada por exasesor contra Iván Zamorano

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el rechazo de una demanda presentada contra el exfutbolista Iván Zamorano y su socio Alejandro Kock, relacionada con el cierre de la Ciudad Deportiva, proyecto liderado por “Bam Bam”.

El ingeniero José Miguel Guzmán, propietario de la firma RedSolución y exasesor contable del proyecto, demandó en 2022 a Zamorano y a Kock, alegando que los propietarios de la Ciudad Deportiva le habían generado un daño reputacional. Guzmán solicitó una indemnización de 600 millones de pesos y disculpas públicas.

En mayo de 2025, el 10° Juzgado Civil rechazó la acción judicial de Guzmán, concluyendo que las pruebas aportadas no acreditaban una conducta dolosa ni intención de causar daño por parte de los demandados.

Ahora, la Corte de Apelaciones de Santiago, en una decisión unánime de su Octava Sala, ratificó esa resolución al confirmar tanto la falta de fundamentos legales en la demanda como la prescripción de las acciones judiciales invocadas por Guzmán, según informó La Tercera.

Con este pronunciamiento se cierra, al menos en este nivel judicial, una larga disputa que se prolongó por casi una década tras la terminación del proyecto Ciudad Deportiva.