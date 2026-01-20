;

Gabinete de José Antonio Kast: estos son los nombres que vuelven a dirigir un ministerio

El presidente electo presentó a su gabinete con el que asumirá la admnistración del poder Ejecutivo a partir del 11 de marzo.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno

Desde su centro de operaciones en “Gloria 88”, en Las Condes, el Presidente electo José Antonio Kast presentó este martes la nómina oficial de los 25 ministros que integrarán su gabinete.

En una ceremonia ajustada en sobriedad, el futuro mandatario optó por un equipo compuesto mayoritariamente por figuras independientes, decisión que ya ha provocado reparos en los partidos que conforman el nuevo oficialismo.

Sin embargo, para equilibrar la composición técnica del grupo, Kast recurrió a la experiencia política de cuatro figuras que ya han encabezado secretarías de Estado en administraciones previas, incluso en coaliciones de signo opuesto.

Esta maniobra busca dotar de mayor capacidad de gestión a un Ejecutivo que enfrentará de entrada la emergencia de los siniestros.

Los nombres que retornan al gabinete son:

  • Catalina Parot (Bienes Nacionales): La independiente (ex Evópoli) asume la misma cartera que dirigió durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.
  • Ximena Rincón (Segpres): La representante de Demócratas llega para otorgar peso político al equipo. Rincón cuenta con experiencia como ministra de la Secretaría General de la Presidencia y del Trabajo durante el segundo mandato de Michelle Bachelet.
  • Jaime Campos (Agricultura): Retorna al Ejecutivo tras haber liderado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, también bajo la segunda administración de Michelle Bachelet.
  • Claudio Alvarado (Interior): Designado como el jefe de gabinete y “mano derecha” del Presidente, Alvarado posee un perfil técnico-político tras haber ejercido como subsecretario de la Segpres en el segundo periodo de Sebastián Piñera.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad