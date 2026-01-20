Gabinete de José Antonio Kast: estos son los nombres que vuelven a dirigir un ministerio

Desde su centro de operaciones en “Gloria 88”, en Las Condes, el Presidente electo José Antonio Kast presentó este martes la nómina oficial de los 25 ministros que integrarán su gabinete.

En una ceremonia ajustada en sobriedad, el futuro mandatario optó por un equipo compuesto mayoritariamente por figuras independientes, decisión que ya ha provocado reparos en los partidos que conforman el nuevo oficialismo.

Sin embargo, para equilibrar la composición técnica del grupo, Kast recurrió a la experiencia política de cuatro figuras que ya han encabezado secretarías de Estado en administraciones previas, incluso en coaliciones de signo opuesto.

Esta maniobra busca dotar de mayor capacidad de gestión a un Ejecutivo que enfrentará de entrada la emergencia de los siniestros.

Los nombres que retornan al gabinete son:

Catalina Parot (Bienes Nacionales): La independiente (ex Evópoli) asume la misma cartera que dirigió durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera .

La independiente (ex Evópoli) asume la misma cartera que dirigió durante el segundo gobierno de . Ximena Rincón (Segpres): La representante de Demócratas llega para otorgar peso político al equipo. Rincón cuenta con experiencia como ministra de la Secretaría General de la Presidencia y del Trabajo durante el segundo mandato de Michelle Bachelet .

La representante de Demócratas llega para otorgar peso político al equipo. Rincón cuenta con experiencia como ministra de la Secretaría General de la Presidencia y del Trabajo durante el segundo mandato de . Jaime Campos (Agricultura): Retorna al Ejecutivo tras haber liderado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, también bajo la segunda administración de Michelle Bachelet .

Retorna al Ejecutivo tras haber liderado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, también bajo la segunda administración de . Claudio Alvarado (Interior): Designado como el jefe de gabinete y “mano derecha” del Presidente, Alvarado posee un perfil técnico-político tras haber ejercido como subsecretario de la Segpres en el segundo periodo de Sebastián Piñera.