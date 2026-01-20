“Fue como si hubiese caído una bomba”: el desgarrador relato de un bombero que perdió a dos compañeros de trabajo

Una profunda escena de dolor se vive en las afueras del Servicio Médico Legal (SML) de Concepción, donde cerca de una veintena de familias aguardan el reconocimiento de sus seres queridos tras los devastadores incendios forestales. Hasta la mañana de este martes, la dirección nacional del organismo confirmó que, de los 20 fallecidos ingresados, solo seis han logrado ser identificados mediante huellas dactilares.

La complejidad de las labores forenses es crítica. Según se informó en el lugar, para el resto de las víctimas se deberá proceder con exámenes de ADN y, en los casos más extremos debido a la acción del fuego, se requerirán muestras óseas para dar certeza a los familiares.

En el lugar, Nicanor Palma Parra, voluntario de la Quinta Compañía de Bomberos de Penco y trabajador portuario, entregó un crudo testimonio sobre la pérdida de dos de sus compañeros de labores en DP World Lirquén. Se trata de César Monsalve y Patricio Candia, supervisor de la misma empresa.

“Lirquén, Italia, Los Horcones... desapareció. Fue como si hubiese caído una bomba”, relató Palma, quien también es dirigente sindical.

De acuerdo al relato del voluntario, las condiciones del siniestro no tienen precedentes, superando incluso la emergencia de 2017. Palma describió que las temperaturas en el epicentro del fuego habrían alcanzado los 1.200 grados, provocando el colapso de estructuras metálicas, como el gimnasio del colegio de Lirquén, y la destrucción total de los bloques de viviendas.

“Ahora queda seguir luchando”

A pesar de haber trabajado hasta la madrugada en el combate de fuegos subterráneos que aún persisten, el bombero llegó al SML para acompañar a la familia de Monsalve, cuyo cuerpo será trasladado directamente a Santiago por orden del instituto, sin posibilidad de ser velado debido al tiempo de exposición durante la tragedia.

Finalmente, el rescatista enfatizó que, aunque lo material se recupera, la pérdida de vidas humanas ha dejado una marca imborrable en la comunidad. “Ahora queda seguir luchando, remover escombros y ver con qué nos encontramos”, concluyó, mientras las autoridades continúan con el proceso de identificación de las víctimas restantes.