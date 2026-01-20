VIDEO. Atravesando las llamas: el registro del heroico rescate de bomberos a hermanas mellizas en Penco
En una heroica acción, Bomberos logró rescatar a dos mellizas de dos años, quienes se encontraban rodeadas por las llamas y el humo. En ese momento, la madre pidió a los voluntarios que priorizaran el rescate de sus hijas, mientras ella quedó atrapada en el incendio. Finalmente, la mujer que se encontraba desaparecida, fue hallada con vida tras los incendios forestales registrados en Penco, en un dramático episodio ocurrido en medio del avance del fuego.
