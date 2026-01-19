Confirman muerte de paciente electrodependiente en Tomé durante cortes de luz por incendios en Biobío

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un paciente electrodependiente falleció en las últimas horas en Punta de Parra, comuna de Tomé, una de las zonas más afectadas por los incendios forestales en la región del Biobío.

Según fuentes de Radio ADN, la muerte del paciente se produjo mientras el sector permanecía varias horas sin suministro eléctrico, situación crítica para personas que dependen de aparatos médicos para mantenerse con vida.

Ante este hecho, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) inició una investigación para determinar si hubo algún incumplimiento por parte de la empresa eléctrica a cargo del suministro.

Las autoridades señalaron que la pesquisa continuará para esclarecer responsabilidades y prevenir nuevas tragedias en medio de la emergencia.