Pese a las dudas de Trump: confirman que Netanyahu irá por un nuevo mandato en Israel

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, buscará un nuevo mandato en las elecciones legislativas previstas para octubre de 2026, según confirmó su propio partido a través de un mensaje difundido en Telegram.

La formación política del actual jefe de Gobierno israelí aseguró que Netanyahu, de 76 años y conocido como Bibi, “se presentará a las próximas elecciones y, con la ayuda de Dios, las ganará”.

El anuncio llega en medio de dudas públicas sobre su futuro político, luego de comentarios realizados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Trump había sembrado dudas sobre la continuidad de Netanyahu

Durante una entrevista reciente, Trump destacó la trayectoria del primer ministro israelí, a quien atribuyó una “carrera extraordinaria”. Sin embargo, también puso en duda si Netanyahu tendría intención de enfrentar una nueva campaña electoral.

Al ser consultado sobre ese escenario, el mandatario republicano respondió: “No lo sé”, y calificó la continuidad política de Netanyahu como una “cuestión abierta”.

El anuncio del partido de Netanyahu busca despejar esas dudas y reafirmar que el líder israelí competirá nuevamente por el poder. De concretarse su candidatura, el actual primer ministro intentará prolongar una carrera política que lo ha convertido en la figura que más tiempo ha estado al frente del Gobierno de Israel.

Netanyahu ha ocupado el cargo por más de 18 años en total desde 1996, en distintos períodos, consolidándose como uno de los dirigentes más influyentes y polémicos de la política israelí contemporánea.

Las próximas elecciones legislativas israelíes están previstas para octubre de 2026, en un contexto marcado por tensiones internas, cuestionamientos internacionales y el rol clave de Israel en Medio Oriente.