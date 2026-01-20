“Aún restan diligencias”: Defensa de Manuel Monsalve logra reabrir el caso por otros cuatro meses

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió este martes la solicitud de la defensa de Manuel Monsalve, permitiendo la reapertura de la investigación por presuntos delitos sexuales que habrían ocurrido en septiembre de 2024. Con esta determinación, la causa judicial contra el exsubsecretario del Interior volverá a su etapa indagatoria, la cual ya se ha extendido por un periodo superior a los 12 meses.

La magistrada Pilar Ahumada fue quien resolvió favorablemente la petición del imputado, fijando un nuevo plazo de 120 días para el desarrollo de las pericias. Esta extensión ocurre en un momento clave del proceso, postergando la preparación del juicio oral que la parte querellante consideraba inminente.

La estrategia fue liderada por el defensor penal público, Víctor Providel, quien argumentó ante el tribunal que todavía existen diligencias pendientes que resultan fundamentales para sostener la tesis de inocencia de Monsalve. Según el jefe de la Defensoría Metropolitana Norte, estos nuevos antecedentes permitirían esclarecer los hechos antes de cerrar definitivamente la etapa de investigación.

Desde la contraparte, la abogada querellante María Elena Santibáñez manifestó su rechazo tajante a la resolución. Previo a la audiencia, la jurista sostuvo que existe una convicción total de que esta solicitud responde exclusivamente a una intención de dilatar el proceso judicial.

Diligencia ya ejecutadas

Según consignó T13, Santibáñez enfatizó que “todas las diligencias pertinentes y útiles” ya fueron ejecutadas por el Ministerio Público. Para la abogada de la víctima, la investigación está agotada y ya se cumplen las condiciones necesarias para pasar a la etapa de juicio oral.

Con esta reapertura, el Ministerio Público deberá coordinar con la defensa la realización de las tareas investigativas que restan en el calendario, mientras la causa se mantiene bajo la atención pública debido a la gravedad de las imputaciones contra la exautoridad de seguridad.