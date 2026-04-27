Ministra Sedini desdramatiza ser la peor evaluada del gabinete: “Estamos trabajando más allá de las encuestas”

Durante este lunes, la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, abordó su baja en la última encuesta Cadem y descartó que los resultados condicionen la gestión del Ejecutivo, asegurando que las decisiones del Gobierno responden a objetivos de largo plazo.

Desde la comuna de San Bernardo, la secretaria de Estado fue consultada por la caída de 18 puntos registrada en un mes, cifra que la ubicó con un 24% de aprobación y como la autoridad peor evaluada del gabinete.

En ese contexto, la ministra afirmó que “las encuestas son fotos del momento”, agregando que “no es lo que guía nuestro trabajo, sino el accionar por la ciudadanía”, junto con recalcar que el Ejecutivo mantiene en marcha iniciativas orientadas al mediano y largo plazo.

“A veces hay que tomar definiciones que son poco populares, pero lo importante es hacerlo con responsabilidad y pensando en el futuro de Chile”, indicó, vinculando esas decisiones con la necesidad de enfrentar la estrechez fiscal y retomar la senda de desarrollo.

Finalmente, Sedini enfatizó que su labor continuará alineada con las directrices del Presidente. “El mandato del presidente José Antonio Kast es claro y estamos trabajando en pos de todos los chilenos, más allá de las encuestas”, concluyó.