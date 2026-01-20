;

Desde el Ejército al Tren de Aragua: las investigaciones de la fiscal que suena como ministra de Seguridad

La persecutora presentó su renuncia a la Fiscalía Regional de Tarapacá, donde encabezó investigaciones clave contra el crimen organizado y redes delictuales transnacionales en el norte del país.

La fiscal Trinidad Steinert fue la figura escogida por el presidente electo José Antonio Kast para asumir como futura ministra de Seguridad, en el marco de la definición del primer equipo de su gobierno.

En concreto, la decisión se tomó luego de que trascendieran otros nombres, entre ellos el del exalcalde de La Florida y senador electo Rodolfo Carter.

Según trascendidos, la persecutora ya se despidió de su equipo en el norte del país, a la espera de ser anunciada oficialmente durante esta noche por el mandatario electo.

Su nombre se impuso con una trayectoria marcada por investigaciones de alto impacto en crimen organizado y delitos complejos, especialmente en la macrozona norte.

Principales causas

Bajo su liderazgo en el Ministerio Público, logró la condena de una de las células más estructuradas del Tren de Aragua en Chile, incluyendo a su líder, Carlos Leandro González Vaca.

En paralelo, encabezó causas contra redes de narcotráfico, crimen organizado transnacional y exfuncionarios del Ejército vinculados a delitos de tráfico de drogas.

Uno de los hitos más relevantes se registró el 26 de junio, cuando formalizó y obtuvo la prisión preventiva de siete exsuboficiales del Ejército, acusados de trasladar 161 kilos de cocaína y 30 kilos de pasta base por vía terrestre, utilizando una caravana de vehículos. El caso fue calificado por el entonces ministro de Seguridad Luis Cordero como “el hecho más grave en materia de seguridad del último tiempo”.

Trayectoria penal

En cuanto a su trayectoria, ingresó al Ministerio Público a poco más de los 30 años y desarrolló una carrera sostenida por cerca de dos décadas. Es abogada de la Universidad Central (1995), con un magíster en Reforma Procesal Penal. Inició su labor como fiscal adjunta en la Fiscalía Metropolitana Sur en 2005, donde se especializó durante 16 años en delitos violentos y robos.

Posteriormente, entre 2021 y antes de asumir como fiscal regional de Tarapacá, se desempeñó como fiscal adjunta jefa de Arica y Parinacota, con foco en el tráfico de migrantes. Antes de ingresar al Ministerio Público, ejerció como directora zonal de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana.

Además, ha tenido un rol activo en la docencia, impartiendo clases de Derecho Penal y Procesal Penal en la Escuela de la PDI y en la Universidad de Tarapacá.

En el ámbito gremial, fue presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales entre 2017 y 2019, y vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Fiscales.

