Instructora de perros policiales: quién era la carabinera que murió tras choque y sin recibir auxilio en Santiago

Yillians Alexandra San Martín Ulloa es el nombre de la funcionaria de Carabineros que murió esta madrugada tras protagonizar un accidente de tránsito en el centro de Santiago, región Metropolitana.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 00:30 horas en la intersección de las calles San Diego y Ñuble, donde la carabinera –que se desplazaba en su motocicleta– colisionó con un vehículo .

Según informó el fiscal Fernando Ruiz, de la Fiscalía Centro Norte, la colisión se produjo luego de que uno de los dos conductores no respetara la luz roja del semáforo. El auto involucrado abandonó el lugar sin prestar auxilio a la uniformada.

“Era instructora de perros policiales”

San Martín Ulloa, de 30 años, ostentaba el grado de cabo primero y realizaba labores en la dotación del Grupo de Adiestramiento Canino , donde “era instructora de perros policiales”, dijo el general Álex Bahamondes, jefe de la Zona Oeste de Carabineros.

Asimismo, señaló que la funcionaria policial venía saliendo de su servicio al momento del accidente. Por instrucción de la Fiscalía, personal especializado de Carabineros quedó a cargo de las pericias correspondientes.