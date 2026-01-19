Con más presencia de independientes: así sería el primer gabinete de José Antonio Kast

El suspenso sobre el primer anillo de hierro de José Antonio Kast terminará este martes a las 20:30 horas, cuando se dé a conocer la nómina oficial de los 25 ministros que integrarán el gabinete inicial del Presidente Electo.

La presentación se llevará a cabo en la Oficina del Presidente Electo (OPE) en Las Condes, hito que fue ratificado por el propio Kast este lunes, despejando las dudas sobre una eventual postergación debido a la tragedia de los incendios forestales en el sur.

El diseño del equipo ministerial contemplaría una mayor proporción de independientes que de militantes de partidos de la actual oposición, lo que ha generado tensiones y expectación en el bloque oficialista entrante. La urgencia de contar con nombres confirmados responde a la necesidad de iniciar de inmediato la planificación de la reconstrucción en carteras estratégicas.

Estos serían los encargados por cartera: