Con más presencia de independientes: así sería el primer gabinete de José Antonio Kast

Pese a la emergencia por los incendios forestales, el hito no será aplazado para dar celeridad al nombramiento de autoridades clave en el proceso de reconstrucción.

Mario Vergara

Diana Copa

Agencia Uno

Agencia Uno

El suspenso sobre el primer anillo de hierro de José Antonio Kast terminará este martes a las 20:30 horas, cuando se dé a conocer la nómina oficial de los 25 ministros que integrarán el gabinete inicial del Presidente Electo.

La presentación se llevará a cabo en la Oficina del Presidente Electo (OPE) en Las Condes, hito que fue ratificado por el propio Kast este lunes, despejando las dudas sobre una eventual postergación debido a la tragedia de los incendios forestales en el sur.

El diseño del equipo ministerial contemplaría una mayor proporción de independientes que de militantes de partidos de la actual oposición, lo que ha generado tensiones y expectación en el bloque oficialista entrante. La urgencia de contar con nombres confirmados responde a la necesidad de iniciar de inmediato la planificación de la reconstrucción en carteras estratégicas.

Estos serían los encargados por cartera:

  • Ministerio del Interior: Claudio Alvarado (UDI)
  • Secretaría General de la Presidencia: José García Ruminot (RN)
  • Secretaría General de Gobierno: Mara Sedini (IND.)
  • Ministerio de Hacienda: Jorge Quiroz (IND.)
  • Ministerio de Relaciones Exteriores: Francisco Pérez Mackenna
  • Ministerio de Defensa Nacional: Fernando Barros
  • Ministerio de Salud: May Chomali (IND.)
  • Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Fernando Rabat (IND.)
  • Ministerio de Vivienda y Urbanismo: Iván Poduje (IND.)
  • Ministerio de Agricultura: Jaime Campos (Partido Radical)
  • Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: Louis de Grange (IND.)
  • Ministerio del Deporte: Natalia Duco (IND.)
  • Ministerio de la Mujer y Equidad de Género: Judith Marín (PSC)
  • Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: Francisco Undurraga (Evópoli)
  • Ministerio de Bienes Nacionales: Catalina Parot (IND.-ExEvópoli)
  • Ministerio de Energía: Ximena Rincón (Demócratas)
  • Ministerio del Medio Ambiente: Francisca Toledo (IND.)
  • Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: Ximena Lincolao (IND.)
  • Ministerio de Minería XXX
  • Ministerio de Seguriad XXX
  • Ministerio de Economía: XXXXXXX

ADN Radio
