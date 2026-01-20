Cuarto refuerzo azul: la U de Chile anuncia el fichaje de Juan Martín Lucero

Este martes, Universidad de Chile anunció oficialmente el fichaje de Juan Martín Lucero, quien se transformó en el cuarto refuerzo de los azules para la temporada 2026.

El delantero argentino viene de vestir la camiseta de Fortaleza en el fútbol brasileño, donde jugó más de 40 partidos el año pasado. El atacante marcó un total de 11 goles en 2025.

Con su llegada a Universidad de Chile, el “Gato” se suma a Eduardo Vargas, Lucas Romero y Octavio Rivero, los refuerzos que ha incorporado el elenco universitario en este mercado de pases.

Juan Martín Lucero vivirá su segunda etapa en el fútbol chileno. En 2022, el artillero defendió los colores de Colo Colo, equipo con el cual se coronó campeón del Torneo Nacional y de la Supercopa.

El Gato llegó a la U 🐈 pic.twitter.com/LRfopUdjZS — Universidad de Chile (@udechile) January 20, 2026