Alerta por la mayor tormenta solar en más de 20 años: estos efectos podría provocar en la Tierra

Según la NOAA, este evento es poco frecuente y no se observaba uno de esta magnitud desde el 2003.

Javiera Rivera

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) emitió una alerta por una tormenta solar severa de categoría S4, calificada como la más intensa registrada en más de dos décadas.

El fenómeno comenzó a desarrollarse el lunes 19 de enero y podría extenderse por varios días.

Las tormentas solares ocurren cuando el Sol libera grandes cantidades de energía y partículas cargadas al espacio, algunas de las cuales pueden alcanzar la Tierra e interactuar con su campo magnético.

Qué efectos podría tener

De acuerdo con el organismo, los impactos se concentrarían principalmente en áreas tecnológicas y de transporte.

Entre los posibles efectos se encuentran interrupciones en las comunicaciones de alta frecuencia (HF) en zonas polares, fallas en sistemas GPS, mayor riesgo para satélites y complicaciones en lanzamientos espaciales.

La NOAA también advirtió que los vuelos de gran altitud, especialmente aquellos que cruzan rutas polares, deberían monitorear de cerca la situación debido a posibles interferencias en los sistemas de navegación.

Como antecedente, la última tormenta solar de esta intensidad provocó cortes de electricidad en Suecia y daños en transformadores eléctricos en Sudáfrica.

Si bien por ahora no se han reportado impactos de ese nivel, las autoridades señalaron que ya se alertó a empresas e instituciones potencialmente afectadas para que adopten medidas preventivas.

